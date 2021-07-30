Бебікаром цю зменшену копію точно не назвеш.

The Little Car Company позиціює свою Ferrari 250 Testa Rossa Junior, як дитячий електрокар. Однак ця машинка здатна їздити швидше за цілком дорослі батарейні мікрокари класу LSV на зразок Citroen Ami.

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Спорткар для юних водіїв, як і інші моделі Little Car Company, створено за оригінальними кресленнями Ferrari 250 Testa Rossa випускали з 1957–1958 років, а в оздобленні інтер'єру використовуються ті ж самі матеріали, що і в реальному автомобілі. Крім того, дитячу модель обладнали 16-сильним електромотором, який дозволяє масштабованій моделі розвивати швидкість у 60 кілометрів на годину.

На відміну від бебікарів, 3100-міліметровий кузов машини здатен вмістити навіть дорослу людину. Та й технічно це цілком “повнолітня” машина з дисковими гальмами Brembo, шинами Pirelli, повноцінною оптикою і навіть точнісінько таку ж приладову панель, як у великої Testa Rossa. До купи, дитячий спорткар прикрасили оригінальними лівреями

Справжній родстер Ferrari 250 Testa Rossa став переможцем десяти Чемпіонатів світу серії WSCC, а також виграв три кубки конструкторів, за що вважається одним з найуспішніших трекових автомобілів в історії італійської марки. Скудерія випустила менш як 40 таких спорткарів, мало з яких збереглись до наших днів, через що кожен екземпляр сьогодні вартий десятків мільйонів доларів.

Фото: Ferrari 250 Testa Rossa Junior / The Little Car Company

Скільки коштуватиме зменшена машина – не повідомляється, однак відомо, що тираж складе 299 примірників. Однак можна припустити, що вартість буде близькою до ціни Aston Martin DB5 Junior виконаного в масштабі 2:3, який коштує 35–45 тисяч фунтів стерлінгів, залежно від комплектації.

Якщо витрачати такі гроші на забавку – це занадто для сімейного бюджету, можна звернути увагу на скромнішу модельку зі здибленим скакуном: Ferrari 348 TS Junior від фірми Agostini Auto (літери TS у назві також означають Testa Rossa), який зараз виставлений на аукціон у Бельгії. Він являє собою електрокар для молодшої та середньої вікової групи, з 3,5-сильним електромотором. До завершення торгів залишилось три дні, а найвища з 9 ставок на момент публікації становить 1700 євро.

Фото: Agostini Ferrari 348 TS Junior / CollectingCars