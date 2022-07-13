Дефицит бензина на АЗС еще остается. Чиновник говорит, что нужно еще полтора-два месяца.

"Сейчас ситуация на рынке дизельного топлива и сжиженного газа стабилизировалась. По бензину я считаю, что еще нужно полтора или два месяца, пока рынок насытится и сформирует запас", – сказал в интервью РБК-Украина министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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По словам чиновника, пока дефицит сохраняется. Но он уже однозначно меньше и возник он по нескольким причинам.

"До войны мы импортировали топливо, процентов 40 было внутреннего производства. Но Кременчугский завод трижды атаковали, разбомбили. Конечно, он теперь ничего не производит", – констатирует государственный деятель.

Кубраков назвал и второй момент – южная и центральная части страны подпитывались топливом, которое привозили танкерами в одесские порты.

"И, конечно, белорусские нефтеперерабатывающие заводы тоже продавали у нас. Небольшую часть закрывали Польша и Румыния, в частности премиальным топливом. Первых трех источников сегодня полностью нет. К этому добавляем, что ряд нефтебаз с запасами был разрушен и уничтожен. Дальше наложилась очень сложная логистика, ведь все топливо мы теперь берем с рынка Евросоюза и ввозим через границу с нашими соседями. Границы, количество единиц транспорта, бензовозов, цистерн – все это не было рассчитано на обслуживание такой системы. Ведь глобально спрос не упал", – говорит он.