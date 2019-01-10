Отец-одиночка с детьми остался без транспорта накануне Рождества, однако считает это хорошим знамением.

Накануне Рождества минивэн марки Ford, принадлежавший Стивену Гауту из США, полностью сгорел. Однако страницы Священного писания в нем остались целыми.

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Хотя Стивен и пятеро его детей перед самым Рождеством оказались в беде, из-за сгоревшей машины, семья Гаута считает этот случай рождественским чудом и даже благодарна за него. Чудо или нет, а теперь семье нужен новый 8-местный автомобиль ...

Пожар начался случайно, как позже сообщили Стивену пожарные, причиной возгорания мог стать окурок, упавший на пластиковую панель между лобовым стеклом и капотом. Машина сгорела почти дотла раньше, чем успели прибыть пожарные. После пожара владелец решил проверить, что уцелело в машине из семейных вещей и достал из сгоревшей машины бумажную Супер-книгу в кожаном переплете и кожаном же чехле, страницы которой оказались абсолютно невредимыми.

На данный момент Гаутпроводит в Facebook сбор средств на новый автомобиль для семьи. "Я отец-одиночка, поднимаю на ноги пятерых детей, летом приезжает на каникулы шестая, а тут такое случилось перед самым Рождеством. В дополнение я еще и банкрот, после развода, поэтому без машины просто не представляю, как мы будем существовать. И я благодарен Богу, что никто не пострадал при пожаре и моя семья жива и здорова", – говорит Стивен Гаут.

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