Батько одинак з дітлахами лишився без транспорту напередодні Різдва, однак вважає це дбрим знаменням.

Напередодні Різдва мінівен марки Ford, що належав Стівену Гауту з США, повністю згорів. Однак сторінки Священного писання у ньому лишились цілими.

Читайте також: Ілон Маск показав міжпланетний лайнер Starship

Хоча Стівен та п’ятеро його дітей перед самим Різдвом опинились у скруті, за браком згорілої автівки, родина Гаутів вважає цей випадок різдвяним дивом і навіть вдячна за нього. Диво чи ні, а тепер родині потрібен новий 8-місний автомобіль…

Пожежа почалась випадково, як пізніше повідомили Стівену пожежники, причиною загорання міг стати недопалок, що впав на пластикову панель між лобовим склом і капотом. Машина згоріла майже дотла раніше, ніж встигли прибути вогнеборці. Після пожежі власник вирішив перевірити, що вціліло в машині з родинних речей і дістав з понівеченої машини паперову Супер-книгу у шкіряній палітурці та шкіряному ж чохлі, сторінки якої виявились абсолютно неушкодженими.



Наразі Гаут проводить у Facebook збір коштів на новий автомобіль для родини. “Я тато-одинак, піднімаю на ноги п’ятьох дітей, влітку приїздить на канікули шоста, а тут таке трапилось перед самим Різдвом. На додачу я ще й банкрут, після розлучення, тож без машини просто не уявляю, як ми існуватимемо. Та я вдячний Богові, що ніхто не постраждав у пожежі і моя родина жива й здорова”, – каже Стівен Гаут.

Також цікаво: Оптична ілюзія: Suzuki Jimny проти Mercedes G-Клас