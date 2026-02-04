Дания и Швеция заказали Украине самоходные зенитки на миллиарды гривен

Самоходные зенитки, разработанные компанией BAE Systems, отгрузят Украине в течение 12 месяцев. Они уже в работе. Это будут современные комплексы с новейшими системы управления, комплектом запасных части и, главное, с боеприпасами соответствующего калибра.

О размещенном заказе рассказал Министр обороны Швеции Пол Йонсон, на которого ссылается svt.se По его словам, эти установки будут доставлены непосредственно в Украину и специально приспособлены для сбивания беспилотников и других воздушных угроз на близких расстояниях.

Зениток придет на почти 12 милярдов гривен

Этот пакет поддержки обошелся в 2,6 миллиарда шведских крон, что в конвертации будет 246 миллиона евро, а в украинской валюте – более 11,5 млрд грн.

Средства направят следующим образом: Швеция тратит 2,1 миллиарда, а Дания – 500 миллионов шведских крон на пакет поддержки.

“Эта зенитка может сбивать дроны, крылатые ракеты и даже вертолеты. Это та возможность, которая нужна Украине. Tridon отвечает потребностям современным потребностям противовоздушной обороны. Благодаря этой системе вооружения Украина сможет защитить больше критически важной инфраструктуры от беспилотников", – заявил министр обороны Пол Йонсон на пресс-конференции.

Шасси точно будет колесным, а не гусеничным

В ходе пресс-конференции не уточнен производитель шасси, на котором будет установлена зенитная надстройка. Вероятнее всего, это будет колесная база какого-то из автопроизводителей Швеции. Зенитка интегрирована с различными военными грузовиками 6x6 или 8x8, хотя есть модификация на вездеходе BvS10, но для Украины оно не очень пригодно.

Более всего, будет колесная ходовая. Скажем, на выставке Eurosatory 2024 зенитная система Tridon Mk2 демонстрировалась на военном грузовике Scania G460 8x8. Это – мощная машина с двигателем собственного производства на 460 л.с. и 12-ступенчатой синхронизированной коробкой передач GRSO905R.

В Украину могут поставлять зенитку и на ходовой 6x6, поскольку они дешевле в эксплуатации, а рельеф местности преимущественно равнинный, не заболоченный.

По схеме "стреляй и убегай"

Модульная конструкция зенитной пушки позволяет полностью управлять системой из кабины автомобиля, обеспечивая быстрое развертывание и смену позиции по схеме "стреляй и убегай". Кстати, экипаж зенитного комплекса минимальный – командир, оператор-наводчик и водитель.

Здесь стоит 40-мм пушка Bofors Mk4, вес которой всего 2300 кг без боеприпасов, так что грузоподъемность трехосника спокойно позволяет ставить такую надстройку.

Tridon Mk2 на трехосном шасси Scania может прицельно обезвреживать цели на дальности до 13 километров. Фото: BAE Systems

Вероятно, заказанный для Украины комплекс будет иметь РЛС Saab Giraffe 1X с дальностью обнаружения дронов, вертолетов, других целей еще на подлете – примерно на расстоянии 75 км