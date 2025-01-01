Шведская армия испытала мобильные машины для борьбы с БПЛА

Внедренная в практику теоретическая разработка борьбы с беспилотными летательными аппаратами сосредоточена на скорости, автоматизации и простоте. Об этом говорится в коротком сообщении Вооруженных сил Швеции (Försvarsmakten).

Война в Украине доказала, что беспилотные авиационные системы (БПЛА) сейчас являются самой большой угрозой для наземных целей. Совместная разработка с управлением оборонных материалов (FMV) и национальными партнерами из оборонной промышленности интегрирует нынешние проверенные в полевых условиях системы в целостную архитектуру, сочетающую различные типы датчиков – как активные, так и пассивные.

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Они соединены в единую сеть высокоавтоматизированной системы командования и управления. Такая интеграция обеспечивает сверхбыстрое реагирование, сокращая время от обнаружения дрона до взаимодействия всего до нескольких секунд. Это является критически важным элементом в современной среде военного противостояния.

В начале июля в демонстрации возможностей разработанной концепции армейцы выставили две отдельные мобильные платформы. Бронированный автомобиль 4x4 был оснащен дистанционно управляемой боевой станцией Saab Trackfire ARES с 30-мм автоматической пушкой.

Это полностью стабилизированная система с дистанционным управлением, интегрирующая разнообразное оружие и передовые сенсорные комплексы, включая тепловизор, CCD TV и лазерные дальномеры.

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Разработанная для высокоскоростного захвата целей и точного поражения, она хорошо подходит для нейтрализации быстрых, низколетящих дронов даже в сложных условиях.

На другой платформе просматриваются черты специально разработанного для армейских нужд грузовика Scania Gryphus (Scania XT Gryphus) с колесной формулой 6х6 и защитной фронтальной атрибутикой.

Автомобиль имеет 13-литровый двигатель экологического стандарта Euro 3 и мощность 460 л.с. Он сочетается с 14-ступенчатой автоматической коробкой передач, раздаточной коробкой и дифференциалами на каждой оси. Базовой моделью послужила гражданская версия Scania XT.

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На ее платформе стоит башня BAE Systems Tridon Mk2 с пушкой Bofors 40 Mk4, использующей программируемые боеприпасы 3P. Эта система предлагает вариант большего калибра, что расширяет эффективную дальность и зону поражения от больших или маневренных беспилотников.

Tridon Mk2 охватывает усовершенствованные электрооптические и радиолокационные датчики, а также цифровую систему управления огнем, что позволяет принимать точные, автоматизированные решения по стрельбе даже в сложных условиях поля боя.

В концепции достигнута главная цель: защита от дронов (БПЛА) достигает хороших сенсорных возможностей как для обнаружения малых летательных аппаратов, так и обеспечения систем вооружения точными данными о целях.

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Здесь сочетаются несколько различных активных и пассивных датчиков, а система командования с высокой степенью автоматизации обеспечивает быстрое выполнение операций. И это важно, поскольку время от обнаружения до поражения вражеского БПЛА часто измеряется секундами.