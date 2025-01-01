Шведська армія випробувала мобільні машини для боротьби з БПЛА

Впроваджена у практику теоретична розробка боротьби з безпілотними літальними апаратами зосереджена на швидкості, автоматизації та простоті. Про це йдеться в короткому повідомленні Збройних сил Швеції (Försvarsmakten).

Війна в Україні довела, що безпілотні авіаційні системи (БПЛА) зараз є найбільшою загрозою для наземних цілей. Спільна розробка з управлінням оборонних матеріалів (FMV) та національними партнерами з оборонної промисловості інтегрує теперішні перевірені в польових умовах системи в цілісну архітектуру, що поєднує різні типи датчиків — як активні, так і пасивні.

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Вони з’єднані в єдину мережу високоавтоматизованої системи командування та управління. Така інтеграція забезпечує надшвидке реагування, скорочуючи час від виявлення дрона до взаємодії всього до кількох секунд. Це є критично важливим елементом у сучасному середовищі воєнного протистояння.

На початку липня у демонстрації можливостей розробленої концепції армійці виставили дві окремі мобільні платформи. Броньований автомобіль 4x4 було оснащено дистанційно керованою бойовою станцією Saab Trackfire ARES з 30-мм автоматичною гарматою.

Це повністю стабілізована система з дистанційним керуванням, що інтегрує різноманітну зброю та передові сенсорні комплекси, включаючи тепловізор, CCD TV та лазерні далекоміри.

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Розроблена для високошвидкісного захоплення цілей та точного ураження, вона добре підходить для нейтралізації швидких, низьколітаючих дронів навіть у складних умовах.

На іншій платформі проглядаються риси спеціально розробленої для армійських потреб вантажівки Scania Gryphus (Scania XT Gryphus) з колісною формулою 6х6 та захисною фронтальною атрибутикою.

Автомобіль має 13-літровий двигун екологічного стандарту Euro 3 та ь потужність 460 к.с. Він поєднується з 14-ступеневою автоматичною коробкою передач, роздавальною коробкою та диференціалами на кожній осі. Базовою моделлю послужила цивільна версія Scania XT.

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На її платформі стоїть башта BAE Systems Tridon Mk2 з гарматою Bofors 40 Mk4, що використовує програмовані боєприпаси 3P. Ця система пропонує варіант більшого калібру, що розширює ефективну дальність та зону ураження від більших або маневровніших безпілотників.

Tridon Mk2 також охоплює вдосконалені електрооптичні та радіолокаційні датчики, а також цифрову систему управління вогнем, що дозволяє приймати точні, автоматизовані рішення щодо стрільби навіть у складних умовах поля бою.

В концепції досягнуто головної мети: захист від дронів (БПЛА) досягає хороших сенсорних можливостей як для виявлення малих літальних апаратів, так і забезпечення систем озброєння точними даними про цілі.

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Тут поєднуються кілька різних активних та пасивних датчиків, а система командування з високим ступенем автоматизації забезпечує швидке виконання операцій. І це важливо, оскільки час від виявлення до ураження ворожого БПЛА часто вимірюється секундами.