Мир буде не скоро: скандинави замовили України самохідні зенітки

Самохідні зенітки, розроблені компанією BAE Systems, відвантажать Україні упродовж 12 місяців. Вони вже в роботі. Це будуть сучасні комплекси з новітніми системи керування, комплектом запасних частини й, головне, з боєприпаси відповідного калібру.

Про розміщене замовлення розповів Міністр оборони Швеції Пол Йонсон, на якого посиляється svt.se За його словами, ці установки будуть доставлені безпосередньо в Україну та спеціально пристосовані для збивання безпілотників та інших повітряних загроз на близьких відстанях.

Зеніток прийде на майже 12 мілярдів гривень

Цей пакет підтримки обійшовся у 2,6 мільярда шведських крон, що у конвертації буде 246 мільйона євро, а в українській валюті – понад 11,5 млрд грн.

Кошти спрямують таким чином: Швеція витрачає 2,1 мільярда, а Данія – 500 мільйонів шведських крон на пакет підтримки.

“Ця зенітка може збивати дрони, крилаті ракети і навіть гелікоптери. Це та можливість, яка потрібна Україні. Tridon відповідає потребам сучасним потребам протиповітряної оборони. Завдяки цій системі озброєння Україна зможе захистити більше критично важливої інфраструктури від безпілотників", – заявив міністр оборони Пол Йонсон на прес-конференції.

Шасі точно буде колісним, а не гусеничним

В ході прес-конференції не уточнено виробника шасі, на якому буде встановлено зенітну надбудову. Найімовірніше, це буде колісна база котрогось з автовиробників Швеції. Зенітка інтегрована з різними військовими вантажівками 6x6 або 8x8, хоча є модифікація на всюдиході BvS10, але для України воно не дуже придатне.

Більш за все, буде колісна ходова. Скажімо, на виставці Eurosatory 2024 зенітна система Tridon Mk2 демонструвалася на військовій вантажівці Scania G460 8x8. То - потужна машина з двигуном власного виробництва і потужністю 460 к.с. та 12-ступінчаста синхронізованою коробкою передач GRSO905R.

В Україну можуть поставлятися зенітку й на ходовій 6x6, оскільки вони дешевша в експлутації, а рельєф місцевості переважно рівнинний, не заболочений.

За схемою "стріляй і тікай"

Модульна конструкція зенітної гармати дозволяє повністю керувати системою з кабіни автомобіля, забезпечуючи швидке розгортання та зміну позиції за схемою "стріляй і тікай". До речі, екіпаж зенітного комплексу мінімальний – командир, оператор-навідник та водій.

Тут стоїть 40-мм гармата Bofors Mk4, вага якої всього 2300 кг без боєприпасів, так що вантажність тривісника спокійно дозволяє ставити таку надбудову.

Tridon Mk2 на тривісному шасі Scania може прицільно знешкоджувати цілі на дальності до 13 кілометрів. Фото: BAE Systems

Ймовірно, замовлений для України комплекс матиме РЛС Saab Giraffe 1X з дальністю виявлення дронів, вертольотів, інших цілей ще на підльоті – приблизно на відстані 75 км