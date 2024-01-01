Мировой авторынок растет

По данным Укравтопром, в январе 2025 года глобальные продажи легковых авто составили 6 782 098 ед. Таким образом, мировой авторынок вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года.

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Наибольшее количество легковушек было реализовано в Китае – 1 963 464 ед. (-1,4%). США на втором месте по продажам автомобилей – 1 108 924 ед. (+4,5%). На европейских рынках было продано 1 008 694 авто (-3,2%)

В Украине рынок новых автомобилей в январе 2025 года несколько просел – из автосалонов выехало 4 559 новеньких легковых авто, что на 6,1% процент меньше, чем в январе прошлого года.