Світовий авторинок зростає

За даними Укравтопром, у січні 2025 року глобальні продажі легкових авто становили 6 782 098 од. Отже, світовий авторинок зріс на 1,9% порівняно з аналогічним місяцем 2024 року.

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Найбільшу кількість легковиків було реалізовано у Китаї – 1 963 464 од. (-1,4%). США на другому місці з продажу автомобілів – 1 108 924 од. (+4,5%). На європейських ринках було продано 1 008 694 авто (-3,2%)

В Україні ринок нових автомобілів у січні 2025 року дещо просів – з автосалонів виїхало 4 559 новеньких легкових авто, що на 6,1% відсоток менше, ніж у січні минулого року.