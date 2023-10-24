В среду, 25 октября, на подиум выставки мобильности Japan Mobility Show 2023 выйдет футуристический грузовик Super Great от Mitsubishi Fuso.

Компания Mitsubishi Fuso, принадлежащая компании Daimler, как и большинство производителей грузовиков, приступила к тизерной кампании, раскрывая лишь фрагменты автомобиля и его футуристический дизайн.

Первое поколение Super Great было представлено в 1996 году как флагманское предложение компании. Нынешнее поколение дебютировало в 2017 году, а в 2021 было обновлено с помощью ADAS уровня 2.

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И вот новая версия, правда, в тизерном стиле – снимки намеренно темные, но кое-что сравнить можно. Фото: Mitsubishi Fuso

По этим едва заметным чертам видно, что дизайнеры отошли от привычного стиля предшественника. Тизеры показывают более тонкие и низшие светодиодные фары с более чистым дизайном решетки, которая теперь охватывает всю ширину кабины.

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Надпись Fuso интегрирована в черную окантовку с логотипом Mitsubishi над ним. Лобовое стекло и асимметричные зеркала выглядят почти идентичными выходному Super Great, тогда как аэродинамическое расширение на крыше, кажется, переделано и лучше интегрировано с остальным кузовом.

Пока нет информации о силовых агрегатах, но действующая модель доступна в Японии с 7,7-литровым двигателем 6S10 мощностью 376 л.с. (280 кВт/381 л.с.) или 10,7-литровым двигателем 6R20 мощностью 454 л.с. кВт/460 л.с.). Обе рядные шестицилиндровые машины имеют турбокомпрессоры и интеркулеры, а также систему Stop&Start.