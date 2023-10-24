У середу, 25 жовтня, на подіум виставки мобільності Japan Mobility Show 2023 вийде футуристична вантажівка Super Great від Mitsubishi Fuso.

Компанія Mitsubishi Fuso, що належить компанії Daimler, як і більшість виробників вантажівок, розпочала тизерну кампанію, розкриваючи лише фрагменти автомобіля і його футуристичний дизайн.

Перше покоління Super Great було представлено у 1996 році як флагманська пропозиція компанії. Нинішнє покоління дебютувало у 2017 році, а у 2021 році було оновлено за допомогою ADAS рівня 2.

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І ось нова версія, щоправда, у тизерному стилі - знімки навмисно темні, але дещо порівняти можна. Фото: Mitsubishi Fuso

За цими ледь помітними рисами видно, що дизайнери відійшли від звичного стилю попередника. Тизери показують тонші та нижчі світлодіодні фари із чистішим дизайном решітки, яка тепер охоплює всю ширину кабіни.

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Напис Fuso інтегровано в чорну окантовку з емблемою Mitsubishi над ним. Лобове скло та асиметричні дзеркала виглядають майже ідентичними до вихідного Super Great, тоді як аеродинамічне розширення на даху, здається, перероблено та краще інтегровано з рештою кузова.

Поки немає інформації про силові агрегати, але чинна модель доступна в Японії з 7,7-літровим двигуном 6S10 потужністю 376 к.с. (280 кВт / 381 к.с.) або 10,7-літровим двигуном 6R20 потужністю 454 к.с. кВт / 460 к.с.). Обидві рядні шестициліндрові машини мають турбокомпресори та інтеркулери, а також систему Stop&Start.