Mitsubishi готовит рестайлинговый Outlander PHEV

Как сообщает Carscoops, Mitsubishi готовится к запуску обновленного гибридного варианта Outlander и поделилась его тизерным изображением. Кроссовер дебютирует и поступит в продажу в Японии уже этой осенью. Обновленная модель будет отличаться от текущей версии едва заметными изменениями в дизайне.

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Зато Outlander PHEV получит новую палитру цветов и 20-дюймовые двухцветные диски. В салоне кроссовер будет иметь улучшенные материалы отделки и новые вентилируемые кожаные сиденья. К ним присоединится 12,3-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Сообщается, что Mitsubishi также объединилась с Yamaha для создания аудиосистемы премиум-класса.

Также ожидается, что Mitsubishi оснастит кроссовер новой батареей, которая позволит Outlander PHEV преодолевать большее расстояние на электрической тяге. Автопроизводитель также пообещал доработать подвеску, перенастроить систему рулевого управления и добавить новый режим комфортной езды.

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Все подробности будут обнародованы в ближайшие недели. Текущая модель имеет 2,4-литровый двигатель, два электромотора и аккумулятор емкостью 20 кВт/ч. Это дает гибриду, подключаемому от электросети, комбинированную мощность в 251 л.с. и запас хода только на электричестве в 61 км.