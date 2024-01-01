Mitsubishi готує рестайлінговий Outlander PHEV

Як повідомляє Carscoops, Mitsubishi готується до запуску оновленого гібридного варіанту Outlander й поділилась його тизерним зображенням. Кросовер дебютує й надійде в продаж в Японії вже цієї осені.Оновлена модель відрізнятиметься від поточної версії ледь помітними змінами в дизайні.

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Натомість Outlander PHEV отримає нову палітру кольорів та 20-дюймові двоколірні диски. В салоні кросовер матиме покращені матеріали обробки та нові вентильовані шкіряні сидіння. До них приєднається 12,3-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи. Повідомляється, що Mitsubishi також об’єдналася з Yamaha для створення аудіосистеми преміумкласу.

Також очікується, що Mitsubishi оснастить кросовер новою батареєю, яка дозволить Outlander PHEV долати більшу відстань на електричній тязі. Автовиробник також пообіцяв доопрацювати підвіску, переналаштувати систему рульового управління й додати новий режим комфортної їзди.

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Усі подробиці будуть оприлюднені найближчими тижнями. Поточна модель має 2,4-літровий двигун, два електромотори та акумулятор ємністю 20 кВт/год. Це дає гібриду, що підключається від електромережі, комбіновану потужність в 251 к.с. й запас ходу лише на електриці в 61 км.