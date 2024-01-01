Mitsubishi намерена захватить рынок США

Первым пунктом стала электрификация модельного ряда бренда. Mitsubishi объявила, что вскоре дебютирует "обновленная и расширенная линейка продуктов, которая укрепит Mitsubishi Motors в Северной Америке". Для ее внедрения, японский автопроизводитель снимет некоторые модели с конвейера.

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Другими двумя направлениями развития стали модернизация модели модель розничных продаж и расширение сети дилерских центров Mitsubishi в Северной Америке для роста продаж.

Генеральный директор Mitsubishi Motors в Северной Америке Марк Чаффин признал, что актуальная линейка Mitsubishi требует кардинального обновления, чтобы оставаться конкурентоспособной с лидерскими Honda и Toyota.

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"Momentum 2030 создаст основу для представления новых силовых агрегатов и транспортных средств, открытие новых дилерских центров и разработки новых технологий, чтобы сделать покупку и владение Mitsubishi проще и приятнее", — сказал Чаффин.