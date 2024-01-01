Укр
Ру

Mitsubishi має намір захопити ринок США

Японський автовиробник презентував проєкт Momentum 2030, згідно з якого, Mitsubishi має подолати кризу й низьку популярність бренду серед покупців в США та Канаді. Для цього компанія виокремила 4 основних пункти подальшого розвитку.
Mitsubishi представить абсолютно нову лінійку автомобілів в США - Auto24

ФОТО: Mitsubishi |

Майбутня лінійка автомобілів Mitsubishi, передбачена планом Momentum 2030

Посилання скопійовано!
Данило Северенчук
logo17 травня, 14:18
logo0
logo0 хв

Першим пунктом стала електрифікація модельного ряду бренду. Mitsubishi оголосила, що незабаром дебютує “оновлена та розширена лінійка продуктів, яка зміцнить Mitsubishi Motors у Північній Америці”. Для її запровадження, японський автовиробник зніме деякі моделі з конвеєра.

Читайте також: Компактний Mitsubishi Delica 4x4 перетворили на унікальний кемпер

Іншими двома напрямками розвитку стали модернізація моделі модель роздрібних продажів й розширення мережі дилерських центрів Mitsubishi в Північній Америці для зростання продажів.

Генеральний директор Mitsubishi Motors у Північній Америці Марк Чаффін визнав, що актуальна лінійка Mitsubishi потребує кардинального оновлення, аби залишатись конкурентоспроможною з лідерськими Honda та Toyota.

Також цікаво: Автомобілі, які незабаром знімуть з виробництва

«Momentum 2030 створить основу для представлення нових силових агрегатів і транспортних засобів, відкриття нових дилерських центрів і розробки нових технологій, щоб зробити покупку та володіння Mitsubishi простішим та приємнішим», - сказав Чаффін.

#Електромобіль #Гібридний автомобіль #Виробництво автомобілів #Новини #Mitsubishi #Фото #Автоновинка

ВАМ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВИМ:

ПОКАЗАТИ ЩЕ 3 НОВИНИ