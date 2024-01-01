Mitsubishi має намір захопити ринок США

Першим пунктом стала електрифікація модельного ряду бренду. Mitsubishi оголосила, що незабаром дебютує “оновлена та розширена лінійка продуктів, яка зміцнить Mitsubishi Motors у Північній Америці”. Для її запровадження, японський автовиробник зніме деякі моделі з конвеєра.

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Іншими двома напрямками розвитку стали модернізація моделі модель роздрібних продажів й розширення мережі дилерських центрів Mitsubishi в Північній Америці для зростання продажів.

Генеральний директор Mitsubishi Motors у Північній Америці Марк Чаффін визнав, що актуальна лінійка Mitsubishi потребує кардинального оновлення, аби залишатись конкурентоспроможною з лідерськими Honda та Toyota.

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«Momentum 2030 створить основу для представлення нових силових агрегатів і транспортних засобів, відкриття нових дилерських центрів і розробки нових технологій, щоб зробити покупку та володіння Mitsubishi простішим та приємнішим», - сказав Чаффін.