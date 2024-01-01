Автомобілі, які незабаром знімуть з виробництва

Річ у тім, що більшість автовиробників виконують свої плани з електрифікації власних модельних рядів. Через це деякі культові авто з ДВЗ припинять існування. Звісно, це не означає їх остаточну “смерть”, адже вони можуть бути відновлені в майбутньому.

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Ford Edge та Ford Escape

Перша генерація Ford Edge була презентована в 2007 році. За 17 років виробництва, продажі кросовера майже щороку перевищували позначку в 100 000 одиниць. Проте, у квітні Ford припинив виробництво моделі.

Водночас американський брат Kuga – Ford Escape, залишить конвеєр у 2025 році, разом з хетчбеком Focus. В якості його заміни американський автовиробник презентує новий електромобіль, подробиць про який наразі обмаль.

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Jeep Cherokee та Jeep Renegade

На початку цього року у США припинили виробництво вже культового кросовера Jeep Cherokee. Однак, попри те, що середньорозмірну модель зняли з конвеєра, семимісний Grand Cherokee все ще продовжує існувати.

Також, цей модельний рік стане останнім для бюджетного Renegade. Його виробництво вже припинили й тепер найдешевшою моделлю в лінійці Jeep стане дещо більший кросовер Compass.

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Kia Rio

Як повідомляє Automotive News, один із найдоступніших автомобілів корейського автовиробника припинить своє існування вже в цьому році. Яка модель прийде йому на заміну наразі невідомо.

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Mini Clubman

Mini презентувала прощальну версію універсала Clubman під назвою Final Edition. На відміну від інших Mini, Clubman не отримає електричного наступника.

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Subaru Legacy

Відомо, що 2025 рік стане фінальним для Subaru Legacy. Японський автовиробник. Седан має вже 6 генерацій, а з моменту його дебюту в 1989 році було продано понад 1,3 мільйона екземплярів. Водночас виробництво Outback, побудованого на тій же платформі що й Legacy, продовжиться.