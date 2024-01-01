Автомобили, которые вскоре снимут с производства

Дело в том, что большинство автопроизводителей выполняют свои планы по электрификации собственных модельных рядов. Поэтому некоторые культовые авто с ДВС прекратят существование. Конечно, это не означает их окончательную "смерть", ведь они могут быть восстановлены в будущем.

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Ford Edge и Ford Escape

Первая генерация Ford Edge была презентована в 2007 году. За 17 лет производства, продажи кроссовера почти каждый год превышали отметку в 100 000 единиц. Однако, в апреле Ford прекратил производство модели.

В то же время американский брат Kuga – Ford Escape, покинет конвейер в 2025 году, вместе с хэтчбеком Focus. В качестве его замены американский автопроизводитель представляет новый электромобиль, подробностей о котором пока мало.

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Jeep Cherokee и Jeep Renegade

В начале этого года в США прекратили производство уже культового кроссовера Jeep Cherokee. Однако, несмотря на то, что среднеразмерную модель сняли с конвейера, семиместный Grand Cherokee все еще продолжает существовать.

Также, этот модельный год станет последним для бюджетного Renegade. Его производство уже прекратили и теперь самой дешевой моделью в линейке Jeep станет чуть более крупный кроссовер Compass.

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Kia Rio

Как сообщает Automotive News, один из самых доступных автомобилей корейского автопроизводителя прекратит свое существование уже в этом году. Какая модель придет ему на замену пока неизвестно.

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Mini Clubman

Mini представила прощальную версию универсала Clubman под названием Final Edition. В отличие от других Mini, Clubman не получит электрического преемника.

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Subaru Legacy

Известно, что 2025 год станет финальным для Subaru Legacy. Японский автопроизводитель. Седан имеет уже 6 генераций, а с момента его дебюта в 1989 году было продано более 1,3 миллиона экземпляров. В то же время производство Outback, построенного на той же платформе, что и Legacy, продолжится.