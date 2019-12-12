Новая модель предназначена для азиатских рынков.

Производитель называет новинку "кросс-вэн". Это новая версия популярного в странах Юго-Восточной Азии 7-местного минивэна Xpander.

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От обычного Xpander модель с приставкой Cross отличается увеличенным клиренсом (225 мм вместо 205), защитным пластиковым обвесом, массивными бамперами, увеличенной решеткой радиатора и 17-дюймовыми колесными дисками. Дополнительно кросс-вэн оснащен полностью светодиодной оптикой, рейлингами на крыше, расширителями колесных арок (+50 мм ширины кузова).

Салон Xpander вмещает 7 человек. Для удобства трансформации сиденья второго ряда разделены в соотношении 40:60, а третий ряд имеет индивидуальные кресла. Все они могут складываться частично или полностью. Производитель утверждает, что Xpander Cross стал самым тихим в своем классе, за счет использования новых звуко- и вибропоглощающих материалов.

Фото: кросс-вэн Mitsubishi Xpander Cross / Mitsubishi

Mitsubishi Xpander Cross оснащается модернизированным 1,5-литровым бензиновым мотором с отдачей в 105 сил. В паре с ним работает 4-ступенчатый “автомат” или 5-позиционная “механика”. Привод – исключительно передний. Базовая стоимость новинки составляет около 19 тысяч долларов в эквиваленте, топовая стоит от 20,5 тысяч.

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