Нова модель призначена для азіатських ринків.

Виробник називає новинку “крос-вен”. Це нова версія популярного у країнах Південно-Східної Азії 7-місного мінівена Xpander.

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Від звичайного Xpander модель з приставкою Cross відрізняється збільшеним кліренсом (225 мм замість 205), захисним пластиковим обвісом, масивними бамперами, збільшеними гратами радіатора та 17-дюймовими колісними дисками. Додатково крос-вен оснащений повністю світлодіодною оптикою, рейлінгами на даху, розширювачами колісних арок (+50 мм ширини кузову).

Салон Xpander вміщує 7 осіб. Для зручності трансформації сидіння другого ряду розділені в співвідношенні 40:60, а третій ряд має індивідуальні крісла. Всі вони можуть складатися частково або повністю. Виробник стверджує, що Xpander Cross став найтихішим у своєму класі, за рахунок використання нових звуко- та вібропоглинаючих матеріалів.

Фото: крос-вен Mitsubishi Xpander Cross / Mitsubishi

Mitsubishi Xpander Cross оснащується модернізованим 1,5-літровим бензиновий мотором з віддачею у 105 сил. У парі з ним працюють 4-ступеневий “автомат або 5-позиційна “механіка”. Привід – виключно передній. Базова вартість новинки становить близько 19 тисяч доларів в еквіваленті, топова коштує від 20,5 тисяч.

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