Mitsubishi показала новый электрокроссовер на базе Renault Scenic

Компания Mitsubishi представила новое поколение Eclipse Cross. Модель будет представлена на рынке Европы и, фактически, является братом-близнецом электрического Renault Scenic E-Tech. Сначала автомобиль будет предлагаться с электромотором на 215 лошадиных сил и будет иметь запас хода до 600 километров.
Mitsubishi Eclipse Cross

Данила Северенчук
18 сентября, 17:00
Новый электрический Eclipse Cross присоединяется к растущей европейской линейке моделей Mitsubishi на базе Renault. Как и Colt на базе Clio, ASX (Captur), или Grandis (Symbioz), он отличается от своего брата Scenic E-Tech уникальным дизайном. Компания позиционирует новинку ниже Outlander PHEV в сегменте кроссоверов.

Дизайнеры японского автопроизводителя переработали переднюю часть, добавив характерные разделенные светодиодные фары, переработанную, но полностью закрытую решетку радиатора, похожую на Outlander, и новые воздухозаборники. Сзади появилась обновленная графика светодиодных задних фонарей и больше глянцевой черной отделки.

Профиль почти не получил изменений, за исключением хрома на задних стойках и новых колесных дисков диаметром 19 или 20 дюймов. В салоне установлено 12,3-дюймовую цифровую панель приборов и вертикальный 12-дюймовый экран мультимедиа со встроенным Google. Для дифференциации Mitsubishi добавила новые опции отделки и обивки салона, в частности электрохромная стеклянная крыша, светодиодное фоновое освещение и аудиосистему Harman & Kardon Premium.

Модель имеет электромотор на 160 кВт (215 л.с.) и батарею емкостью 87 кВт-ч, что обеспечивает запас хода 600 километров. Японский автопроизводитель сообщил, что в следующем году появится более доступная версия с электромотором на 125 кВт (170 л.с.) и аккумулятором на 60 кВт-ч. Новый Mitsubishi Eclipse Cross будет производиться на заводе в Дуэ, Франция.

