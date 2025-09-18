Mitsubishi показала новий електрокросовер на базі Renault Scenic

Новий електричний Eclipse Cross приєднується до зростаючої європейської лінійки моделей Mitsubishi на базі Renault. Як і Colt на базі Clio, ASX (Captur), чи Grandis (Symbioz), він відрізняється від свого брата Scenic E-Tech унікальним дизайном. Компанія позиціонує новинку нижче Outlander PHEV у сегменті кросоверів.

Дизайнери японського автовиробника переробили передню частину, додавши характерні розділені світлодіодні фари, перероблену, але повністю закриту решітку радіатора, схожу на Outlander, та нові повітрозабірники. Ззаду з’явилась оновлена графіка світлодіодних задніх ліхтарів та більше глянцевої чорної обробки.

Профіль майже не отримав змін, за винятком хрому на задніх стійках та нових колісних дисків діаметром 19 або 20 дюймів. В салоні встановлено 12,3-дюймову цифрову панель приладів та вертикальний 12-дюймовий екран мультимедіа з вбудованим Google. Для диференціації Mitsubishi додала нові опції оздоблення та оббивки салону, зокрема електрохромний скляний дах, світлодіодне фонове освітлення та аудіосистему Harman & Kardon Premium.

Модель має електромотор на 160 кВт (215 к.с.) й батарею ємністю 87 кВт-год, що забезпечує запас ходу 600 кілометрів. Японський автовиробник повідомив, що наступного року з’явиться доступніша версія з електромотором на 125 кВт (170 к.с.) та акумулятором на 60 кВт-год. Новий Mitsubishi Eclipse Cross вироблятиметься на заводі в Дуе, Франція.