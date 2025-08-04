Оголошено європейські ціни на новий Mitsubishi Grandis

Як пише Motor.es, перші одиниці будуть доступні в іспанських дилерських центрах до кінця року. Mitsubishi незабаром відкриє книгу замовлень та конфігуратор для свого нового позашляховика, який у своїй лінійці позиціонується на крок вище за поточний ASX.

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Зазначається, що модель доступна у трьох комплектаціях: Motion, Kaiteki та Kaiteki+. Базова версія має солідний набір опцій та функцій, зокрема світлодіодні фари, ліхтарі та денні ходові вогні, 17-дюймові диски, 10-дюймову цифрову панель приладів та 10,4-дюймовий дисплей з бездротовими Apple CarPlay та Android Auto, а також електронне стоянкове гальмо, камеру заднього виду та широкий перелік систем безпеки.

До нього входять системи утримання смуги руху, попередження про зіткнення, розпізнавання дорожніх знаків, а також круїз-контроль з обмежувачем швидкості. Вартість Grandis в комплектації Motion стартуватиме від 29 322 євро. Ця версія використовує 140-сильний двигун 1,3-літровий двигун з м'якою гібридною установкою в парі з 6-ступеневою “механікою”.

Водночас середня комплектація Kaiteki доступна з ідентичним силовим агрегатом в парі як з механічною, так і з роботизованою семиступеневою коробкою передач з подвійним зчепленням. В такому випадку її ціна починається від 30 522 та 32 772 євро відповідно. Також цей рівень оснащення пропонується з потужнішою повністю гібридною установкою.

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Вона складається з 1,8-літрового чотирициліндрового бензинового двигуна та двох електродвигунів й має потужність в 160 к.с.. В гібридному виконанні Mitsubishi Grandis коштує від 22 540 євро, тоді як топова версія Kaiteki+ має вартість від 40 390 євро.