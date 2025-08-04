Объявлены европейские цены на новый Mitsubishi Grandis

Как пишет Motor.es, первые единицы будут доступны в испанских дилерских центрах до конца года. Mitsubishi вскоре откроет книгу заказов и конфигуратор для своего нового внедорожника, который в своей линейке позиционируется на шаг выше текущего ASX.

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Отмечается, что модель доступна в трех комплектациях: Motion, Kaiteki и Kaiteki+. Базовая версия имеет солидный набор опций и функций, в частности светодиодные фары, фонари и дневные ходовые огни, 17-дюймовые диски, 10-дюймовую цифровую панель приборов и 10,4-дюймовый дисплей с беспроводными Apple CarPlay и Android Auto, а также электронный стояночный тормоз, камеру заднего вида и широкий перечень систем безопасности.

В него входят системы удержания полосы движения, предупреждения о столкновении, распознавания дорожных знаков, а также круиз-контроль с ограничителем скорости. Стоимость Grandis в комплектации Motion будет стартовать от 29 322 евро. Эта версия использует 140-сильный двигатель 1,3-литровый двигатель с мягкой гибридной установкой в паре с 6-ступенчатой “механикой”.

В то же время средняя комплектация Kaiteki доступна с идентичным силовым агрегатом в паре как с механической, так и с роботизированной семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. В таком случае ее цена начинается от 30 522 и 32 772 евро соответственно. Также этот уровень оснащения предлагается с мощной полностью гибридной установкой.

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Она состоит из 1,8-литрового четырехцилиндрового бензинового двигателя и двух электродвигателей и имеет мощность в 160 л.с.. В гибридном исполнении Mitsubishi Grandis стоит от 22 540 евро, тогда как топовая версия Kaiteki + имеет стоимость от 40 390 евро.