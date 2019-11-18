Дешевые новинки до Украины, к сожалению, не доберутся.

Mitsubishi Mirage в Украине известен под названием Colt, тогда как родственный Attrage на нашем рынке никогда ранее не был представлен. И вряд ли появится.

Также интересно: Тест-драйв Toyota Highlander: для тех, кто любит простор

Mitsubishi Mirage и Mitsubishi Attrage – самые доступные модели в линейке марки за пределами Японии. Обе модели получили современный дизайн в актуальном корпоративном стиле и обновленный интерьер с более умной электроникой.

Фото: Mitsubishi Mirage 2020 / Mitsubishi

Внешние изменения приближают компакты к виду Mitsubishi Outlander и ASX 2020 Кроме того, была модернизирована "начинка" передних фар и графика задних фонарей. Обновление расширило список доступных для моделей опций, включая новые цвета кузова и 15-дюймовые диски. Топовые комплектации обеих машин получили экран мультимедийной системы диагональю 7 дюймов с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Хэтчбек и седан имеют идентичное шасси и единый силовой агрегат: бензиновый двигатель объемом 1,2 л (78 л.с.), который может работать с 5-ступенчатой механической КПП или вариатором.

Фото: Mitsubishi Attrage 2020 / Mitsubishi

Базовая стоимость Mitsubishi Mirage составляет около 15 670 долларов, а за седан Attrage в самой доступной комплектации просят $16 300. Украинские дилеры Mitsubishi продают только кроссоверы и пикапы японской марки, поэтому Mirage/Colt и Attrage/Lancer вряд ли появятся в отечественных шоурумах.

Также интересно: Электро-кроссовер Ford Mustang Mach-E представлен официально: характеристики, цены, фото, видео