Дешеві новинки до України, нажаль, не дістануться.

Mitsubishi Mirage в Україні відомий під назвою Colt, тоді як споріднений Attrage на нашому ринку ніколи раніше не був представлений. І навряд чи з’явиться.

Також цікаво: Тест-драйв Toyota Highlander: для тих, хто любить простір

Mitsubishi Mirage та Mitsubishi Attrage – найдоступніші моделі в лінійці марки поза межами Японії. Обидві моделі отримали сучасний дизайн в актуальному корпоративному стилі та оновлений інтер'єр з розумнішою електронікою.

Фото: Mitsubishi Mirage 2020 / Mitsubishi

Зовнішні зміни наближають компакти до вигляду Mitsubishi Outlander та ASX 2020. Крім того, була модернізована “начинка” передніх фар і графіка задніх ліхтарів. Оновлення розширило список доступних для моделей опцій, включаючи нові кольори кузову та 15-дюймові диски. Топові комплектації обох машин отримали екран мультимедійної системи діагоналлю 7 дюймів з підтримкою Apple CarPlay і Android Auto.

Хетчбек та седан мають ідентичне шасі і єдиний силовий агрегат: бензиновий двигун об'ємом 1,2 л (78 к.с.), котрий може працювати з 5-ступінчатою механічною КПП або варіатором.

Фото: Mitsubishi Attrage 2020 / Mitsubishi

Базова вартість Mitsubishi Mirage становить близько 15 670 доларів, а за седан Attrage у найдоступнішій комплектації просять $16 300. Українські дилери Mitsubishi продають лише кросовери та пікапи японської марки, тож Mirage/Colt та Attrage/Lancer навряд чи з’являться у вітчизняних шоурумах.

Також цікаво: Електро-кросовер Ford Mustang Mach-E представлений офіційно: характеристики, ціни, фото, відео