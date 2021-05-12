После перерыва, длившегося более десятилетия, шильдик Ralliart вновь появится на серийных моделях Mitsubishi. Правда, пока только для японского рынка.

11 мая компания Mitsubishi обнародовала финансовый отчет за 2020 год, в котором также содержались планы на ближайшее время. Самая интересная деталь – возвращение легендарного бренда Ralliart, после 11-летнего перерыва.

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Mitsubishi возвращает легендарный бренд Ralliart, высокопроизводительное подразделение бренда и автоспорта, который приостановил свою деятельность в 2010 году. После 11-летнего перерыва, похоже, бренд Diamond возрождает подразделение в Японии – все это пытается обратно Mitsubishi-ность его автомобилей.

Набирая популярность в 1980-х, Ralliart стал знаменитым, благодаря участию и победам Mitsubishi в ралли-гонках, включая чемпионат мира по ралли WRC. Детали возрожденного Ralliart на данный момент скудны, но японские СМИ говорят о выпуске линейки фирменных компонентов и аксессуаров Ralliart, а также участии в автоспорте.

На основе изображений, включенных в финансовый отчет за 2020 финансовый год, можно предположить, что первой моделью с шильдиком Ralliart станет пикап Mitsubishi Triton, у нас известный как L200, а в других странах под именами Strada, Rodeo, Colt, Storm, Magnum и Strakar.

Mitsubishi проводит масштабную перезагрузку своей стратегии и работы в рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Компания будет сосредотачивать свои усилия в регионе ASEAN (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) и не будет представлять новые модели в Европе.