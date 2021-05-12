Після перерви, що тривала більше десятиліття, шильдик Ralliart знову з'явиться на серійних моделях Mitsubishi. Щоправда, поки що тільки для японського ринку.

11 травня компанія Mitsubishi оприлюднила фінансовий звіт за 2020 рік, у якому також містились плани на найближчий час. Найцікавіша деталь – повернення легендарного бренду Ralliart, після 11-річної перерви.

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Mitsubishi повертає легендарний бренд Ralliart, високопродуктивний підрозділ бренду та автоспорту, який призупинив свою діяльність у 2010 році. Після 11-річного перерви, схоже, бренд Diamond відроджує підрозділ у Японії - все це намагається назад Mitsubishi-ність його автомобілів.

Набираючи популярність у 1980-х, Ralliart став знаменитим, завдяки участі і перемогам Mitsubishi у ралі-гонках, включаючи чемпіонат світу з ралі WRC. Деталі відродженого Ralliart на цей момент мізерні, але японські ЗМІ говорять про випуск лінійки фірмових компонентів і аксесуарів Ralliart, а також участь в автоспорті.

На основі зображень, включених у фінансовий звіт за 2020 фінансовий рік, можна припустити, що першою моделлю з шильдиком Ralliart стане пікап Mitsubishi Triton, у нас відомий, як L200, а в інших країнах під іменами Strada, Rodeo, Colt, Storm, Magnum та Strakar.

Mitsubishi проводить масштабне перезавантаження своєї стратегії та роботи в рамках альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi. Компанія буде зосереджувати свої зусилля в регіоні ASEAN (Асоціація держав Південно-Східної Азії) і не буде представляти нові моделі в Європі.