Региональный суд в городе Мюнхен возобновляет масштабное дело о возмещении убытков, возбужденное покупателями грузовиков со всей Европы после того, как Европейский Союз оштрафовал крупных производителей за сговор в ценообразовании.

Высший региональный суд Мюнхена, как сообщает Yahoo, отменил решение, вынесенное три года назад судом низшей инстанции. Есть предположение, что крупные производители грузовиков нарушили антимонопольные правила ЕС. Именно на этом настаивают покупатели грузовиков, которые подали иск после того, как в 2016 году Европейская комиссия обнаружила, что крупные производители грузовиков нарушили антимонопольные правила ЕС и сговорились о ценах.

Тогда Европейская комиссия не сообщила, понесли ли покупатели какие-либо убытки в результате нарушений антимонопольного законодательства. Производители грузовиков это отрицают.

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В мюнхенском иске покупатели примерно 70 000 грузовиков с завышенной ценой требуют от MAN, Daimler, Iveco и Volvo/Renault 560 миллионов евро возмещения убытков плюс проценты. Они передали свои требования поставщику взыскания долгов и юридических услуг Financialright Claims, который выступает единственным истцом и получит 33% комиссионных в случае успеха.

Коллективный иск провалился в первой инстанции в 2020 году, когда региональный суд Мюнхена отклонил дело как частично неприемлемое и частично необоснованное. Судьи постановили, что Financialright Claims не имеет права подавать претензии, поскольку переуступки нарушали Закон о юридических услугах и поэтому были недействительными.

Теперь Высший областной суд пришел к другому выводу в апелляции. Иск касается очень разных грузовиков и клиентов со всей Европы, а также претензий по особо сложному антимонопольному законодательству, в том числе иностранному.

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Покупатели и арендаторы грузовиков не должны быть обременены риском оценки судом низшей инстанции в сложной правовой ситуации, заявил суд высшей инстанции. Поэтому, вопреки мнению производителей грузовиков, иск не следует отклонять из-за отсутствия прав у компании, предоставляющей коллекторские и юридические услуги, добавили в нем.

Реакция неоднозначная. В Daimler Truck сообщили, что компания рассматривает вопрос об обжаловании решения о возобновлении дела, отметив, что решение касается исключительно формальных предварительных вопросов иска и не содержит заявлений о возможных убытках. "Мы будем продолжать решительно защищаться от необоснованных претензий".