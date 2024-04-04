Регіональний суд у місті Мюнхен відновлює масштабну справу про відшкодування збитків, порушену покупцями вантажівок з усієї Європи після того, як Європейський Союз оштрафував великих виробників за змову в ціноутворення.

Вищий регіональний суд Мюнхена, як повідомляє Yahoo, скасував рішення, винесене три роки тому судом нижчої інстанції. Є припущення, що великі виробники вантажівок порушили антимонопольні правила ЄС. Саме на цьому наполягають покупці вантажівок, котрі подали позов після того, як у 2016 році Європейська комісія виявила, що великі виробники вантажівок порушили антимонопольні правила ЄС й змовилися про ціни.

Тоді Європейська комісія не повідомила, чи зазнали покупці будь-яких збитків у результаті порушень антимонопольного законодавства. Виробники вантажівок це заперечують.

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У мюнхенському позові покупці приблизно 70 000 вантажівок із завищеною ціною вимагають від MAN, Daimler, Iveco та Volvo/Renault 560 мільйонів євро відшкодування збитків плюс відсотки. Вони передали свої вимоги постачальнику стягнення боргів і юридичних послуг Financialright Claims, який виступає єдиним позивачем і отримає 33% комісійних у разі успіху.

Колективний позов провалився в першій інстанції у 2020 році, коли регіональний суд Мюнхена відхилив справу як частково неприйнятну та частково необґрунтовану. Судді постановили, що Financialright Claims не має права подавати претензії, оскільки переуступки порушували Закон про юридичні послуги і тому були недійсними.

Тепер Вищий обласний суд дійшов іншого висновку в апеляції. Позов стосується дуже різних вантажівок і клієнтів з усієї Європи, а також претензій за особливо складним антимонопольним законодавством, у тому числі іноземним.

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Покупці та орендарі вантажівок не повинні бути обтяжені ризиком оцінки судом нижчої інстанції у складній правовій ситуації, заявив суд вищої інстанції. Відтак, всупереч думці виробників вантажівок, позов не слід відхиляти через відсутність прав у компанії, що надає колекторські та юридичні послуги, додали в ньому.

Реакція неоднозначна. У Daimler Truck повідомили, що компанія розглядає питання щодо оскарження рішення про відновлення справи, зазначивши, що рішення стосується виключно формальних попередніх питань позову і не містить заяв про можливі збитки. "Ми продовжуватимемо рішуче захищатися від необґрунтованих претензій".