1 июня вступает в силу норма строительства, которая позволяет это делать.

На своей странице в Facebook заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе сообщил об очередных нововведениях в государственных строительных нормах.

Читайте также: Нардеп: введение ТО для легковых автомобилей снизит смертность на 10%

Согласно новым нормам, с 1 июня в Украине разрешено возводить под общественными зданиями и в них многоуровневые паркинги. Это должно помочь в решении вопроса загруженности улиц и снизить число хаотично припаркованных автомобилей, считают в министерстве.

Новые нормы разработаны УКРНИПИГРАДСТРОЙ. Они закрепляют в правилах, что подземные автостоянки должны быть обеспечены лифтами или подъемниками, а въезды и выезды из подземных и подземно-надземных гаражей должны должны быть удалены от окон жилых домов, помещений общественного назначения с постоянным пребыванием людей, участков школ, интернатов, оздоровительных и дошкольных учреждений в соответствии с требованиями других документов.

Также интересно: Т-бетон: "Укравтодор" предложил новую программу ремонта дорог