1 червня вступає в силу норма будівництва, яка дозволяє це робити.

На своїй сторінці у Facebook заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе повідомив про чергові нововведення у державних будівельних нормах.

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Відповідно до нових норм, з 1 червня в Україні дозволено зводити під громадськими будівлями і біля них багаторівневі паркінги. Це має допомогти у вирішенні питання завантаженості вулиць та знизити число хаотично припаркованих автомобілів, вважають у міністерстві.



Нові норми розроблені УКРНДПІЦИВІЛЬБУД. Вони закріплюють у правилах, що підземні автостоянки повинні бути забезпечені ліфтами або підйомниками, а в‘їзди і виїзди з підземних і підземно-надземних гаражів повинні бути віддалені від вікон житлових будинків, приміщень громадського призначення з постійним перебуванням людей, ділянок шкіл, інтернатів, оздоровчих та дошкільних закладів відповідно до вимог інших документів.

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