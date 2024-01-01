Мобильные ЦПАУ поедут в отдаленные села, если туда, конечно, есть дорога

Мобильные офисы предоставления админуслуг будут прописаны в громадах Вознесенска, Первомайска и Баштанки Николаевской области, а также Каменской, Криворожской и Новоалександровской громад Днепропетровской области.

Все машины имеют высокий салон, что позволяет стоять в полный рост человеку среднего телосложения. Практически, это в уменьшенном виде стационарный офис ЦНАП, ничем не уступающий большим. Там оборудованы два рабочих места для специалистов, которые во время переездов между населенными пунктами размещаются в трехместной кабине рядом с водителем (1+2).

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По заранее определенному маршруту и утвержденному графику специалисты предоставляют населению по перечню те же самые услуги, что и стационарный ЦПАУ. Единственное отличие в том, что людям не надо ехать в райцентр или другой крупный населенный пункт.

Мобильные Центры имеют всю офисную атрибутику, средства связи и интернет с доступом во все необходимые базы данных. О комфорте персонала и посетителей также позаботились.

Передача техники общинам на одной из центральных площадей столицы. Фото: Минцифра

Согласно времени года здесь есть мощные системы отопления и кондиционирования, хорошо продуманная вентиляция, полноценное электрическое снабжение, в т.ч. от автономных источников, не говоря уже о добротной мебели, удобных креслах.

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Каждый мобильный ЦПАУ имеет единый вход-выход с удобными лестницами и вспомогательным оборудованием, что позволяет посетителям старшего возраста и людям с инвалидностью получать услуги в комфортных условиях.

Мобильные ЦПАУ закуплены оборудованы в рамках проекта "EU4Recovery - Расширение возможностей общин в Украине", который внедряет Программа развития ООН (UNDP) в Украине при финансовой поддержке Европейского Союза.

Фото: Минцифра