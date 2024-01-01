Мобільні ЦНАПи поїдуть у віддалені села, якщо туди, звісно, є дорога

Мобільні офіси надання адмінпослуг будуть прописані до громад Вознесенська, Первомайська та Баштанки Миколаївської області, а також Кам’янської, Криворізької та Новоолександрівської громад Дніпропетровської області.

Усі машини мають високий салон, що дозволяє стояти в повний ріст людині середньої статури. Практично, це у зменшеному вигляді стаціонарний офіс ЦНАП, що нічим не поступається великим. Там обладнано два робочих місця для спеціалістів, які під час переїздів між населеними пунктами розміщуються в тримісній кабіні поряд з водієм (1+2).

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По заздалегідь визначеному маршруту за затвердженим графіком спеціалісти надають населенню за переліком ті ж самі ж послуги, що і стаціонарний ЦНАП. Єдина відмінність в тому, що людям не треба їхати до райцентру чи іншого великого населеного пункту.

Мобільні Центри мають всю офісну атрибутику, засоби зв’язку та інтернет з доступом в усі необхідні бази даних. Про комфорт персоналу та відвідувачів також подбали.

Передача техніки громадам на одній з центральних площ столиці. Фото: Мінцифра

Відповідно до пори року тут є потужні системи опалення та кондиціонування, гарно продумана вентиляція, повноцінне електричне постачання, у т.ч. від автономних джерел, не кажучи вже про добротні меблі, зручні крісла.

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Кожен мобільний ЦНАП має єдиний вхід-вихід зі зручними сходами та допоміжним обладнанням, що дає змогу відвідувачам старшого віку та людям з інвалідністю отримувати послуги в комфортних умовах.

Мобільні ЦНАПи закуплено та обладнано в межах проєкту "EU4Recovery — Розширення можливостей громад в Україні ", який впроваджує Програма розвитку ООН (UNDP) в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Фото: Мінцифра