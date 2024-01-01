Мобильные зарядные станции будут тестировать на пепелищах Калифорнии

ФОТО: General Motors|
Мобильное зарядное устройство GM Hydrotec на водороде заряжает подключенный Cadillac Lyriq
В калифорнийских лесах постепенно оправляются от разрушительных последствий недавних лесных пожаров. Однако там без возможности зарядки оказались не только аккумуляторные машины частного сектора, но и автомобили экстренной помощи. Эти трагические события заставили General Motors срочно изменить спокойные районы тестирования и производственной эксплуатации мобильных зарядных станций.
GM планирует доставить мобильные зарядные станции в целевые районы для людей, которые больше не имеют доступа к своим обычным местам зарядки. Ожидается, что с 1 февраля по апрель компания развернет три различные решения для зарядки мобильных электромобилей в регионе Лос-Анджелеса, чтобы помочь тем, кто потерял свои дома (и домашние зарядные устройства).
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"General Motors расширяет целевую местную поддержку для наших клиентов и сотрудников, пострадавших от лесных пожаров в Калифорнии. Мы находим способы вернуть людей на дорогу и используем наши ресурсы, чтобы повлиять на восстановление в течение следующих недель и месяцев", – сказал вице-президент по глобальным коммерческим стратегиям и операциям GM Дункан Олдред.
Проект включает в себя:
- Три мобильных зарядных устройства GM Hydrotec, каждое из которых способно быстро заряжать постоянным током два электромобиля одновременно. Эти зарядные устройства, которые работают на возобновляемых источниках водорода, находятся на пилотной стадии и еще не были проданы в коммерческих целях. Зарядные устройства HYDROTEC являются частью дальнейшей работы GM по коммерциализации водородной энергетической технологии.
- Три зарядные прицепы Yoshi Mobility, каждый из которых способен быстро заряжать постоянным током два электромобиля одновременно и работает на жидком пропане. Yoshi – это компания по зарядке мобильных устройств в Нэшвилле, штат Теннесси, которая частично финансируется GM Ventures.
- Одна мобильная зарядная станция InCharge Energy, которая имеет пять быстрых зарядных устройств постоянного тока, которые питаются от системы накопления энергии аккумулятора и биодизельного генератора.
Быстрые зарядки "нагнетателя на колесах" Yoshi Mobility частично финансируются GM Ventures. Фото: Yoshi Mobility
Кстати, об актуальности водородного решения установок GM Hydrotec для быстрой зарядки постоянного тока рассказывается в видеосюжете во время презентации для СМИ (см. видео внизу). Там убедительно говорится о преимуществах быстрого зарядного устройства GM Hydrotec MPGS мощностью 60 кВт для зарядки пикапов относительно пропановых или дизельных мобильных генераторов.
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General Motors уже разработала алгоритм оказания помощи клиентам с поврежденными или уничтоженными лесными пожарами автомобилями GM по покупке или аренде нового автомобиля GM при определенных условиях, которые могут включать определенные квалификации и ограничения.