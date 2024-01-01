Мобильные зарядные станции будут тестировать на пепелищах Калифорнии

В калифорнийских лесах постепенно оправляются от разрушительных последствий недавних лесных пожаров. Однако там без возможности зарядки оказались не только аккумуляторные машины частного сектора, но и автомобили экстренной помощи. Эти трагические события заставили General Motors срочно изменить спокойные районы тестирования и производственной эксплуатации мобильных зарядных станций.

GM планирует доставить мобильные зарядные станции в целевые районы для людей, которые больше не имеют доступа к своим обычным местам зарядки. Ожидается, что с 1 февраля по апрель компания развернет три различные решения для зарядки мобильных электромобилей в регионе Лос-Анджелеса, чтобы помочь тем, кто потерял свои дома (и домашние зарядные устройства).

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"General Motors расширяет целевую местную поддержку для наших клиентов и сотрудников, пострадавших от лесных пожаров в Калифорнии. Мы находим способы вернуть людей на дорогу и используем наши ресурсы, чтобы повлиять на восстановление в течение следующих недель и месяцев", – сказал вице-президент по глобальным коммерческим стратегиям и операциям GM Дункан Олдред.

Проект включает в себя:

Три мобильных зарядных устройства GM Hydrotec, каждое из которых способно быстро заряжать постоянным током два электромобиля одновременно. Эти зарядные устройства, которые работают на возобновляемых источниках водорода, находятся на пилотной стадии и еще не были проданы в коммерческих целях. Зарядные устройства HYDROTEC являются частью дальнейшей работы GM по коммерциализации водородной энергетической технологии.

Три зарядные прицепы Yoshi Mobility, каждый из которых способен быстро заряжать постоянным током два электромобиля одновременно и работает на жидком пропане. Yoshi – это компания по зарядке мобильных устройств в Нэшвилле, штат Теннесси, которая частично финансируется GM Ventures.

Одна мобильная зарядная станция InCharge Energy, которая имеет пять быстрых зарядных устройств постоянного тока, которые питаются от системы накопления энергии аккумулятора и биодизельного генератора.

Быстрые зарядки "нагнетателя на колесах" Yoshi Mobility частично финансируются GM Ventures. Фото: Yoshi Mobility

Кстати, об актуальности водородного решения установок GM Hydrotec для быстрой зарядки постоянного тока рассказывается в видеосюжете во время презентации для СМИ (см. видео внизу). Там убедительно говорится о преимуществах быстрого зарядного устройства GM Hydrotec MPGS мощностью 60 кВт для зарядки пикапов относительно пропановых или дизельных мобильных генераторов.

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General Motors уже разработала алгоритм оказания помощи клиентам с поврежденными или уничтоженными лесными пожарами автомобилями GM по покупке или аренде нового автомобиля GM при определенных условиях, которые могут включать определенные квалификации и ограничения.