Мобільні зарядні станції тестуватимуть на згарищах Каліфорнії

В каліфорнійських лісах поступово оговтуються від руйнівних наслідків нещодавніх лісових пожеж. Однак там без можливості зарядки опинилися не лише акумуляторні машини приватного сектору, але й автомобілі екстреної допомоги. Ці трагічні події змусили General Motors терміново змінити спокійні райони тестування та виробничої експлуатації мобільних зарядних станцій.

GM планує доставити мобільні зарядні станції в цільові райони для людей, котрі більше не мають доступу до своїх звичайних місць зарядки. Очікується, що з 1 лютого по квітень компанія розгорне три різні рішення для заряджання мобільних електромобілів у регіоні Лос-Анджелеса, щоб допомогти тим, хто втратив свої будинки (і домашні зарядні пристрої).

Читайте також GM запатентував систему, яка оцінює психічний стан водія та блокує автомобіль

"General Motors розширює цільову місцеву підтримку для наших клієнтів і співробітників, які постраждали від лісових пожеж у Каліфорнії. Ми знаходимо способи повернути людей на дорогу та використовуємо наші ресурси, щоб вплинути на відновлення протягом наступних тижнів і місяців", – сказав віцепрезидент із глобальних комерційних стратегій і операцій GM Дункан Олдред.

Проєкт включає:

Три мобільні зарядні пристрої GM Hydrotec, кожна з яких здатна швидко заряджати постійним струмом два електромобілі одночасно. Ці зарядні пристрої, які працюють на відновлюваних джерелах водню, знаходяться на пілотній стадії і ще не були продані в комерційних цілях. Зарядні пристрої HYDROTEC є частиною подальшої роботи GM щодо комерціалізації водневої енергетичної технології.

Три зарядні причепи Yoshi Mobility, кожен із яких здатний швидко заряджати постійним струмом два електромобілі одночасно та працює на рідкому пропані. Yoshi – це компанія з зарядки мобільних пристроїв у Нешвіллі, штат Теннессі, яка частково фінансується GM Ventures.

Одна мобільна зарядна станція InCharge Energy, яка має п’ять швидких зарядних пристроїв постійного струму, які живляться від системи накопичення енергії акумулятора та біодизельного генератора.

Швидкі зарядки "нагнітача на колесах" Yoshi Mobility частково фінансуються GM Ventures. Фото: Yoshi Mobility

До речі, про актуальність водневого рішення установок GM Hydrotec для швидкої зарядки постійного струму розповідається у відеосюжеті під час презентації для ЗМІ (див. відео внизу). Там переконливо йдеться про переваги швидкого зарядного пристрою GM Hydrotec MPGS потужністю 60 кВт для зарядки пікапів відносно пропанових чи дизельних мобільних генераторів.

Читайте також Електричний Wuling Sunshine від GM отримав дуже низьку ціну та привабливе оснащення

General Motors вже розробила алгоритм надання допомоги клієнтам з пошкодженими або знищеними лісовими пожежами автомобілями GM щодо купівлі або оренди нового автомобіля GM за певних умов, які можуть включати певні кваліфікації та обмеження.