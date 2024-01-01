Новый Morgan будет выглядеть как ретро-автомобиль, но получит современную начинку

Как отмечает Carscoops, компания поделилась тизерами автомобиля и отметила, что новый автомобиль будет “выглядеть как типичный представитель линейки Morgan, сочетая более современную эстетику с аэродинамическими пропорциями”.

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Новая модель имеет переднюю часть старой школы с выступающей решеткой радиатора, окруженной круглыми фарами, плавные линии кузова, выпуклые крылья и зеркала в стиле ретро.

Задняя часть напоминает Plus Six, благодаря двойному выхлопу систему и фонарям на крыльях, однако бампер имеет совсем другую форму. Известно, что авто построено на платформу CXV и имеет облегченное алюминиевое шасси.

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Автопроизводитель рассказал, что под капотом будущей модели будет установлен шестицилиндровый турбодвигатель от BMW, однако не раскрыл его технических характеристик. Morgan Plus Six имел 3,0-литровый двигатель с двойным турбонаддувом мощностью в 340 л.с. и 500 Нм крутящего момента, работавший в паре с 8-ступенчатой АКПП.