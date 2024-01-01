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Новий Morgan виглядатиме як ретро-авто, але матиме сучасну начинку

Британський автовиробник готує наступника Plus Six. Новинка збереже ретро-дизайн, проте обіцяє бути зразком технологічності. Модель, назва якої наразі тримається в секреті, дебютує цієї весни.
Morgan незабаром представить нову модель - Auto24

ФОТО: Morgan|

Тизерне зображення нової моделі Morgan

Данило Северенчук
logo31 січня, 15:10
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Як зазначає Carscoops, компанія поділилась тизерами автівки й зазначила, що новий автомобіль буде “виглядати як типовий представник лінійки Morgan, поєднуючи більш сучасну естетику з аеродинамічними пропорціями”.

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Нова модель має передню частину старої школи з виступаючою решіткою радіатора, що оточена круглими фарами, плавні лінії кузова, опуклі крила та дзеркала в стилі ретро.

Задня частина нагадує Plus Six, завдяки подвійному вихлопу систему та ліхтарям на крилах, проте бампер має зовсім інакшу форму. Відомо, що авто побудоване на платформу CXV й має полегшене алюмінієве шасі.

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Автовиробник розповів, що під капотом майбутньої моделі буде встановлено шестициліндровий турбодвигун від BMW, проте не розкрив його технічних характеристик. Morgan Plus Six мав 3,0-літровий двигун з подвійним турбонаддувом потужністю в 340 к.с. й 500 Нм крутного моменту, що працював в парі з 8-ступеневою АКПП.

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