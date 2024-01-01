Новий Morgan виглядатиме як ретро-авто, але матиме сучасну начинку

Як зазначає Carscoops, компанія поділилась тизерами автівки й зазначила, що новий автомобіль буде “виглядати як типовий представник лінійки Morgan, поєднуючи більш сучасну естетику з аеродинамічними пропорціями”.

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Нова модель має передню частину старої школи з виступаючою решіткою радіатора, що оточена круглими фарами, плавні лінії кузова, опуклі крила та дзеркала в стилі ретро.

Задня частина нагадує Plus Six, завдяки подвійному вихлопу систему та ліхтарям на крилах, проте бампер має зовсім інакшу форму. Відомо, що авто побудоване на платформу CXV й має полегшене алюмінієве шасі.

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Автовиробник розповів, що під капотом майбутньої моделі буде встановлено шестициліндровий турбодвигун від BMW, проте не розкрив його технічних характеристик. Morgan Plus Six мав 3,0-літровий двигун з подвійним турбонаддувом потужністю в 340 к.с. й 500 Нм крутного моменту, що працював в парі з 8-ступеневою АКПП.