Фонд «Повернись живим» реализовал масштабный проект закупки бронированной техники для украинских военных.

11 бронированных машин LC79 APC-SH Fighter 2 фонд “Повернись живим” приобрел благодаря пожертвованиям украинцев. Общая сумма сделки составила 2 миллиона 321 тысячу евро.

Новая техника предназначена для 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирал Михаила Билинского, которая ранее защищала Мариуполь. Сейчас военные восстановили свои силы и снова защищают Украину.

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Fighter 2 изготовлены в США на базе шасси внедорожника Toyota Land Cruider 79. Машины соответствуют требованиям Европейского комитета по стандартизации (CEN) и имеют уровень защиты BR6.

«Запрос от войск на технику, в том числе специальные бронированные автомобили, появился буквально сразу после начала полномасштабного вторжения – в марте 2022 года, – рассказал директор Фонда “Повернись живим” Тарас Чмут. – Запрос массовый, поскольку вооруженные силы выросли: территориальная оборона, егерские и мотопехотные бригады, Корпус резерва. В марте мы дважды попытались закупить партию броневиков через одного из украинских спецэкспортеров. Увы, неудачно. Третье соглашение мы решили реализовать самостоятельно, получив соответствующие разрешения. И, как видим, наконец, ротный комплект, а это 11 машин, успешно завезен в Украину и сразу отправляется на фронт».

Бронеавтомобили выдерживают попадания пуль калибров 5,56х45 мм, 5,45х39 мм, 7,62х39 мм и 7,62х51 мм на расстоянии не менее 10 метров и взрыв двух ручных противопехотных гранат DM51.

Кроме этого, бронемашины имеют турель для размещения вооружения, в частности пулеметов различных калибров и автоматических гранатометов, например, американского Mk.19, а также могут перевозить 6 человек в десантном отсеке.

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«Эти бронеавтомобили стали фактически первым товаром военного назначения, который удалось оформить для «Вернись живым» в Государственной службе экспортного контроля. И именно с этих бронемашин началась история, которая стимулировала меня с поддержкой многих людей все-таки протиснуть изменения в Налоговый и Таможенный кодексы. Фактически на этих машинах я, как и Фонд, научились совершенно неизвестному до этого делу. Для меня это была самая сложная сделка и именно эти бронеавтомобили стоит запомнить всей организации, потому что они дали старт работе в этом направлении», – прокомментировала волонтер «Повернись живим», первая заместитель исполнительного директора «Украинского ветеранского фонда», юрист Руслана Величко.

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Тут саме з великої букви все pic.twitter.com/1j9cbQVYFI — точно не пані (@velychkor) September 8, 2022

Автомобили имеют усиленную подвеску и 4,5-литровый восьмицилидровый турбодизельный двигатель мощностью 195 лошадиных сил, что обеспечивает максимальную скорость 100 км/час. В машине есть по два защищенных топливных бака по 90 л, за счет чего запас хода броневика достигает 800 км.

«Команда Фонда передает эти бронеавтомобили 36-й бригаде морской пехоты, которая, к сожалению, потеряла всю свою технику и значительную часть людей в боях за Мариуполь. Поэтому мы решили присоединиться к восстановлению боеспособности этого легендарного соединения украинской армии. И кроме техники, которую морпехам передала государство, дополнительно усилить 36-ю бригаду легкими бронеавтомобилями», – сказал директор военного департамента Фонда Андрей Рымарук.

По его словам, сейчас морские пехотинцы 36-й бригады вновь принимают активное участие в боевых действиях, поэтому новые броневики станут им подспорьем.