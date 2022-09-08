Фонд «Повернись живим» реалізував масштабний проєкт закупівлі броньованої техніки для українських військових.

11 броньованих машин LC79 APC-SH Fighter 2 фонд “Повернись живим” придбав завдяки пожертвам українців. Загальна сума угоди склала 2 мільйони 321 тисячу євро.

Нова техніка призначена для 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського, яка раніше боронила Маріуполь. Зараз військові відновили свої сили і знову захищають Україну.

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Fighter 2 виготовлені у США на базі шасі позашляховика Toyota Land Cruider 79. Машини відповідають вимогам Європейського комітету зі стандартизації (CEN) та мають рівень захисту BR6.

«Запит від військ на техніку, у тому числі спеціальні броньовані автомобілі, зʼявився буквально одразу після початку повномасштабного вторгнення — у березні 2022 року, – розповів директор Фонду «Повернись живим» Тарас Чмут. – Запит масовий, оскільки Збройні Сили виросли: Територіальна оборона, єгерські й мотопіхотні бригади, Корпус резерву. У березні ми двічі спробували закупити партію броньовиків через одного з українських спецекспортерів. На жаль, невдало. Третю угоду ми вирішили реалізувати самостійно, отримавши відповідні дозволи. І, як бачимо, нарешті, ротний комплект, а це 11 машин, успішно завезений в Україну й одразу вирушає на фронт».



Бронеавтомобілі витримують потрапляння куль калібрів 5,56х45 мм, 5,45х39 мм, 7,62х39 мм та 7,62х51 мм на відстані не менше 10 метрів та вибух двох ручних протипіхотних гранат DM51.

Окрім цього, бронемашини мають турель для розміщення озброєння, зокрема кулеметів різних калібрів та автоматичних гранатометів, наприклад, американського Mk.19, а також можуть перевозити 6 осіб у десантному відсіку.

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«Ці бронеавтомобілі стали фактично першим товаром військового призначення, який вдалося оформити для «Повернись живим» у Державній службі експортного контролю. І саме з цих бронемашин почалася історія, яка стимулювала мене з підтримкою багатьох людей все-таки протиснути зміни у Податковий та Митний кодекси. Фактично на цих машинах я, як і Фонд, навчилися зовсім невідомій до цього справі. Для мене це була найскладніша угода і саме ці бронеавтомобілі варто запам’ятати всій організації, бо вони дали старт роботі в цьому напрямку», — прокоментувала волонтерка «Повернись живим», перша заступниця виконавчого директора «Українського ветеранського фонду», юристка Руслана Величко.

Хлопчик дарує квіти

ЧОЛОВІК дарує ⬇️



Тут саме з великої букви все pic.twitter.com/1j9cbQVYFI — точно не пані (@velychkor) September 8, 2022

Автомобілі мають посилену підвіску та 4,5-літровий восьмицилідровий турбодизельний двигун потужністю 195 кінських сил, що забезпечує максимальну швидкість 100 км/год. В машині є по два захищені паливні баки по 90 л, за рахунок чого запас ходу броньовика сягає 800 км.



«Команда Фонду передає ці бронеавтомобілі 36-й бригаді морської піхоти, яка, на жаль, втратила всю свою техніку та значну частину людей у боях за Маріуполь. Тож ми вирішили долучитися до відновлення боєздатності цього легендарного зʼєднання української армії. І окрім техніки, яку морпіхам передала держава, додатково посилити 36-ту бригаду легкими бронеавтомобілями», — сказав директор військового департаменту Фонду Андрій Римарук.

За його словами, зараз морські піхотинці 36-ї бригади знову беруть активну участь у бойових діях, тому нові броньовики стануть їм у нагоді.