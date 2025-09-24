Мошеннические схемы с сертификатами соответствия: как это работает

Сертификат соответствия сами по себе очень сомнительный документ: он выдается для первой регистрации авто в сервисном центре МВД. Европейские сертификаты в Украине почему-то не признаются и это создает целую схему по заработку средств на автомобилистах.

Мошенники в Интернете все чаще придумывают способы, как выманить деньги у доверчивых людей, предлагая приобрести якобы настоящие документы. Одним из наиболее распространенных обманов являются предложения купить сертификат соответствия на транспортные средства по заниженным ценам.

Этот документ требуют сервисные центры МВД во время первой государственной регистрации транспортного средства, в том числе ввезенного из-за границы, а также при переоборудовании. Такие объявления выглядят привлекательно для пользователей, ведь обещают быстро решить вопрос онлайн и без лишних хлопот.

Распространенная схема среди мошенников

Злоумышленники тщательно продумывают схемы для того, чтобы все больше людей попали в ловушку и воспользовались их так называемыми услугами. Стратегия заключается в том, чтобы создать "выгодную сделку" для покупателей. К примеру: создают объявления о продаже автомобилей по привлекательной цене, при этом публикуя готовый пакет необходимых документов, которые якобы уже готовы для регистрации авто в сервисном центре МВД.

Также могут предложить помощь в изготовлении документов для ввезенных из-за границы или переоборудованных автомобилей. Обещают "быстро" и онлайн изготовить сертификат соответствия на транспортное средство. Такие объявления выглядят чрезвычайно привлекательно, ведь часто цена на сертификат значительно занижена, а процесс оформления обещают сделать простым и удобным через Интернет.

Ключевые факторы, как распознать мошенников

удобство онлайн-процесса: обещают, что все документы можно сделать без посещения официальных учреждений, не выходя из дома;

выгодное акционное предложение: цена на сертификат выглядит значительно дешевле, чем в официальных учреждениях, что создает иллюзию выгодной сделки;

отсутствие проверок: предлагают получить сертификат без каких-либо процедур проверки – только подача документов онлайн. Это экономит время и силы;

средства за услугу просят присылать на личную карточку.

Казалось бы на первый взгляд, это действительно является преимуществами в оформлении необходимых документов. Однако именно эти ключевые пункты и являются признаком мошенничества.

Сертификат соответствия выдают:

производитель или его уполномоченный представитель, если транспортное средство соответствует сертифицированному типу;

уполномоченные органы сертификации или определенные Министерством развития общин и территорий Украины органами по сертификации, аккредитованными в соответствии с законодательством – для авто, бывших в пользовании.

Перечень назначенных органов по сертификации колесных транспортных средств можно посмотреть здесь. По указанным номерам телефонов можно проверить действительность сертификата, его серию, номер и на какое авто он был выдан.

Решение проблемы

Лучшим решением проблемы поддельных сертификатов будет признание Украиной европейских сертификатов. Это значительно упростит процесс регистрации автомобилей и уменьшит коррупционную составляющую. Пока этот вопрос не решен – украинцы вынуждены платить за сертификаты соответствия, которые по сути не имеют никакого смысла.