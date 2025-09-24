Шахрайські схеми з сертифікатами відповідності: як це працює

Сертифікат відповідності самі по собі дуже сумнівний документ: він видається для першої реєстрації авто у сервісному центрі МВС. Європейські сертифікати в Україні чомусь не визнаються і це створює цілу схему по заробітку коштів на автомобілістах.

Шахраї в Інтернеті все частіше вигадують способи, як виманити гроші в довірливих людей, пропонуючи придбати нібито справжні документи. Одним із найбільш поширених обманів є пропозиції купити сертифікат відповідності на транспортні засоби за заниженими цінами.

Цей документ вимагають сервісні центри МВС під час першої державної реєстрації транспортного засобу, у тому числі ввезеного з-за кордону, а також при переобладнанні. Такі оголошення виглядають привабливо для користувачів, адже обіцяють швидко вирішити питання онлайн та без зайвого клопоту.

Поширена схема серед шахраїв

Зловмисники ретельно продумують схеми для того, щоб все більше людей потрапили в пастку та скористались їхніми так званими послугами. Стратегія полягає в тому, аби створити «вигідну угоду» для покупців. До прикладу: створюють оголошення про продаж автомобілів за привабливою ціною, при цьому публікуючи готовий пакет необхідних документів, які нібито вже готові для реєстрації авто в сервісному центрі МВС.

Також можуть запропонувати допомогу у виготовленні документів для ввезених з-за кордону або переобладнаних автомобілів. Обіцяють «швидко» та онлайн виготовити сертифікат відповідності на транспортний засіб. Такі оголошення виглядають надзвичайно привабливо, адже часто ціна на сертифікат значно занижена, а процес оформлення обіцяють зробити простим і зручним через Інтернет.

Ключові фактори, як розпізнати шахраїв

зручність онлайн-процесу: обіцяють, що всі документи можна зробити без відвідування офіційних установ, не виходячи з дому;

вигідна акційна пропозиція: ціна на сертифікат виглядає значно дешевше, ніж в офіційних установах, що створює ілюзію вигідної угоди;

відсутність перевірок: пропонують отримати сертифікат без будь-яких процедур перевірки – лише подача документів онлайн. Це економить час і сили;

кошти за послугу просять надсилати на особисту картку.

Здавалося б на перший погляд, це дійсно є перевагами в оформленні необхідних документів. Однак саме ці ключові пункти і є ознакою шахрайства.

Сертифікат відповідності видають:

виробник або його уповноважений представник, якщо транспортний засіб відповідає сертифікованому типу;

уповноважені органи сертифікації або визначені Міністерством розвитку громад та територій України органами із сертифікації, акредитованими відповідно до законодавства – для авто, що були у користуванні.

Перелік призначених органів із сертифікації колісних транспортних засобів можна переглянути тут. За вказаними номерами телефонів можна перевірити чинність сертифіката, його серію, номер та на яке авто він був виданий.

Розв'язання проблеми

Найкращим розв'язанням проблеми підроблених сертифікатів буде визнання Україною європейських сертифікатів. Це значно спростить процес реєстрації автомобілів та зменшить корупційну складову. Доки це питання не вирішено – українці змушені платити за сертифікати відповідності, які по суті не мають жодного сенсу.