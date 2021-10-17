Парадоксы бурных 1990-х: автомобиль по имени "Москвич" выпускался только в Киеве, но из московских комплектующих - чтобы в собранном виде поставляться обратно на историческую родину. Но уникальным киевский "Москвич-2901" стал не только из-за чудес логистики тогдашнего автопрома.

Это была эпоха больших перемен, и постсоветская автомобильная промышленность пыталась приспособиться к новым экономическим условиям. Московский автозавод АЗЛК превратился в ОАО и начал тиражировать проекты новых вариантов кузова для своей базовой модели 2141. На базе большого 5-дверного хэтчбека предлагалось выпускать седан, купе, минивэн, пикап и универсал. Причем универсал был разработан в варианте, что называется, с высокой крышей – надстройкой по всей длине салона и над продлённой кормой.

“Москвич-2901” – так называемый высокий универсал – на самом деле очень редкая машина: в 1994 – 2001 гг. сделали не более 700 машин. Это мизер для двух крупных стран

Машина получила очень интересный кузов – почти фургон, настолько объемной, высокой и широкой, вышла надстройка. Представьте себе, из окон дверей модели 2901 видно собственную крышу! Грузовой отсек даже без складывания задних сидений был просто огромный, при том что комфорт в салоне – фактически легковой.

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При сложенном заднем диване внутренние размеры багажного отсека составляли 1950 мм в длину, 1500 мм в ширину и 1260 мм в высоту.

Большому универсалу предсказывали судьбу скорой помощи, такси, технички, разъездной лошадки коммунальщиков. Были выпущены опытные образцы нескольких версий универсала, в частности, несколько единиц "скорой помощи".

От серийного хэтчбека модели 2141 этот "Москвич" отличался "надстроенной" крышей и удлиненным задним свесом

Автомобиль имел все шансы стать недорогим и широко распространенным, ведь ничего хитрого в новой задней части не использовалось. Продленные борта кормы взяли готовые, от пикапа АЗЛК-2335, от него же – заднюю балку подвески, рессоры – от старого доброго “Москвича-412”. Двери грузового отсека тоже не были затратными с точки зрения запуска в производство: их стыковали из крышки багажника стандартного хэтчбека АЗЛК-2141 и заднего борта пикапа. Даже расположенный под багажником бензобак взяли готовый – от “Москвич Святогор” с французским двигателем.

Но на московском автозаводе “высокий” универсал в серию так и не пошел. Зато в 1994 году проект забрал к себе... один из киевских авторемонтных заводов – КАРЗ №5 (на Воздухофлотском проспекте). Основные комплектующие поставлялись из Москвы, киевляне делали из них целую машину. Часть украинских “Москвич-2901” затем отправлялась обратно в первопрестольную.

"Скорая помощь" могла бы стать самой распространенной версией этого “Москвича”, но производили только грузо-пассажирской вариант и только в Киеве

Небольшой серией выпуск продолжался до 2001 года, суммарно было собрано 600 – 700 экземпляров. Поскольку “пятый КАРЗ”, собирая хэтчбеки и универсалы, работал неритмично, с перерывами и длительными остановками, точную цифру выпущенных универсалов установить не удалось.

В Украине в конце 1990-х мало кто мог позволить себе покупку нового авто, но отдельные предприниматели охотно покупали модель “АЗЛК-2901” для перевозки мелких партий товара – овощей, продуктов, прессы. Кроме ценовой доступности, дополнительный плюс был в том, что при всех своих грузовых возможностях машина осталась легковой – с доступными запчастями, скромным расходом горючего и возможностью пользоваться им как семейным разъездным авто.

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Показательно, что вопреки всему, “Москвичи-2901” до сих пор в строю. Чудом сохранившиеся экземпляры эксплуатируются в обеих странах, причастных к серийному выпуску модели. Отдельные экземпляры сегодня работают даже в Киеве, не говоря уже о глубинке. По несколько машин постоянно присутствуют на интернет-площадках по продаже техники, причем просят за них не такие уж малые деньги, даже проблемные машины без документов стоят от $1000, а за живые экземпляры просят $2-3 тыс.

"Москвич-2901" до сих пор в большом почете у мелких предпринимателей и хозяйственных граждан

Если учесть ограниченное количество выпущенных экземпляров (около 700 шт.), то такое присутствие на рынке и в эксплуатации – очень неплохой результат. Вероятно, пользователей в этой весьма немолодой модели привлекает сочетание легковой платформы и фактически коммерческого назначения. Ведь несмотря на все машина остается легковой, регистрируется как универсал и обходится запчастями (пусть не очень качественными, но дешевыми) от довольно распространенного семейного "Москвич-2141".

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