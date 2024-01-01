Мост через канал Кофа в Одесской области практически готов

С введением в эксплуатацию этого моста будет восстановлено полноценное транспортное сообщение в громады Измаильского района. Кроме этого, дорога соединит Измаильский и Килийский порты с основными транспортными коридорами страны.

По сообщению Службы восстановления и развития инфраструктуры Одесской области, в зоне строительства этого искусственного сооружения уже устроена конструкция моста с перильным ограждением, завершен монтаж сепараторов.

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Мостовики также завершили устройство нижнего слоя из крупнозернистого асфальтобетона. Начато устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на съездах.

В зоне этого искусственного сооружения также продолжается устройство водосбросных сооружений, украйкових лотков, армирование откосов, установка габионных матрасов. На финальной стадии работ планируется покраска монтажных конструкций моста.

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Отмечается, что мост через канал Кофа – важное сооружение юга Одесской области как для Измаильского и Килийского портов, так и для четырех громад Измаильского района.

Благодаря мосту увеличится пропускная способность и значительно ускорится передвижение как частного транспорта, так бригад скорой помощи, школьных автобусов, экстренных служб и большегрузных транспортных средств, везущих товары экономического значения.

Фото: Служба восстановления Одесской области