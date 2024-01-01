Міст через канал Кофа на Одещині практично готовий

З введенням в експлуатацію цього мосту буде відновлено повноцінне транспортне сполучення до громад Ізмаїльського району. Окрім цього, дорога з’єднає Ізмаїльський та Кілійський порти з основними транспортними коридорами країни.

За повідомленням Служби відновлення та розвитку інфраструктури Одеської області, у зоні будівництва цієї штучної споруди вже влаштовано конструкцію мосту з перильною огорожею, завершено монтаж сепараторів.

Читайте також Невдовзі до Ізмаїлу буде пряма дорога: міст майже готовий

Мостовики також завершили влаштування нижнього шару з крупнозернистого асфальтобетону. Розпочато влаштування нижнього шару асфальтобетонного покриття на зʼїздах.

В зоні цієї штучної споруди також продовжується влаштування водоскидних споруд, прикрайкових лотків, армування укосів, встановлення габіонних матраців. На фінальній стадії робіт планується фарбування монтажних конструкцій мосту.

Читайте також На Житомирщині відновили ще три мости

Зазначається, що міст через канал Кофа – важлива споруда півдня Одеської області як для Ізмаїльського та Кілійського портів, так і для чотирьох громад Ізмаїльського району.

Завдяки мосту збільшиться пропускна спроможність та значно прискориться пересування як приватного транспорту, так бригад швидкої допомоги, шкільних автобусів, екстрених служб та великовантажних транспортних засобів, що везуть товари економічного значення.

Фото: Служба відновлення Одеської області