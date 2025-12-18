Мост через Тису выдержал экзамен на прочность

Для весовой способности новой переправы взяли восемь грузовиков с самосвальными полуприцепами. Каждый автомобиль имел 40-тонную загруженность. Суммарная масса направленного на мост балласта достигла 320 тонн.

Как сообщает глава Марамуреского уездного совета Габриэль Валер Зетя на своей ФБ-странице, мост выдержал все нагрузки, отклонений в его параметрах на прогиб или смещение не зафиксировано.

Читайте также Тису не надо будет переплывать: строят мост

В равных пропорциях метража

Мост имеет 240 метров в длину. Межгосударственное распределение переправы сделано равномерно. Мост сначала тянется 70 м с румынской стороны, затем центральные его часть продолжается еще на 100 м, что будто является нейтральной территорией, а после этого еще 70 м он тянется с украинской стороны.

В течение дня на прочность проверялись все участки моста, особенно тщательно на центральном прогоне над водой. Фото: Gabriel Valer Zetea

Была вялость работ с украинской стороны

В общем вся локация, включая таможенную зону, достигает почти 1 километра. Правда, с украинской стороны, как говорится в сообщении, что-то работали вяло.

"Украинская сторона очень оттягивала работы. Но после многочисленных дискуссий и твердой настойчивости мы рады, что над ними наконец прорабатываются, и мост приближается к завершению с обеих сторон", – отметил глава румынского уезда.

Читайте также Автомобильный мост через Тису уже почти установили

Румыны обеспечили работу местных жителей

Румынская сторона выводит на объект в среднем 100 работник в сутки, из которых 70% являются местными жителями Марамуресу.

Мост – только половина дела, потому что эта автодорога и переправа интегрируются в зону ответственности пограничников, таможенников, служб фитосанитарного контроля и тому подобное. Фото: Gabriel Valer Zetea

О мостостроителях с украинской стороны Габриэль Валер Зетя дипломатично ничего не сказал. Он лишь отметил, что тесты на выносливость свидетельствуют о приближении строительства.

Когда откроют движение

Введение моста в эксплуатацию ожидается в начале следующего года. Однако точной календарной даты автор сообщения не назвал. Вероятно, это будет решаться где-то на межправительственном уровне после полного доклада сторон о готовности.