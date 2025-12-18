Мост через Тису выдержал экзамен на прочность

ФОТО: Gabriel Valer Zetea|
Мост поэтапно проверяли большой нагрузкой на всех участках
Для весовой способности новой переправы взяли восемь грузовиков с самосвальными полуприцепами. Каждый автомобиль имел 40-тонную загруженность. Суммарная масса направленного на мост балласта достигла 320 тонн.
Как сообщает глава Марамуреского уездного совета Габриэль Валер Зетя на своей ФБ-странице, мост выдержал все нагрузки, отклонений в его параметрах на прогиб или смещение не зафиксировано.
В равных пропорциях метража
Мост имеет 240 метров в длину. Межгосударственное распределение переправы сделано равномерно. Мост сначала тянется 70 м с румынской стороны, затем центральные его часть продолжается еще на 100 м, что будто является нейтральной территорией, а после этого еще 70 м он тянется с украинской стороны.
В течение дня на прочность проверялись все участки моста, особенно тщательно на центральном прогоне над водой. Фото: Gabriel Valer Zetea
Была вялость работ с украинской стороны
В общем вся локация, включая таможенную зону, достигает почти 1 километра. Правда, с украинской стороны, как говорится в сообщении, что-то работали вяло.
"Украинская сторона очень оттягивала работы. Но после многочисленных дискуссий и твердой настойчивости мы рады, что над ними наконец прорабатываются, и мост приближается к завершению с обеих сторон", – отметил глава румынского уезда.
Румыны обеспечили работу местных жителей
Румынская сторона выводит на объект в среднем 100 работник в сутки, из которых 70% являются местными жителями Марамуресу.
Мост – только половина дела, потому что эта автодорога и переправа интегрируются в зону ответственности пограничников, таможенников, служб фитосанитарного контроля и тому подобное. Фото: Gabriel Valer Zetea
О мостостроителях с украинской стороны Габриэль Валер Зетя дипломатично ничего не сказал. Он лишь отметил, что тесты на выносливость свидетельствуют о приближении строительства.
Когда откроют движение
Введение моста в эксплуатацию ожидается в начале следующего года. Однако точной календарной даты автор сообщения не назвал. Вероятно, это будет решаться где-то на межправительственном уровне после полного доклада сторон о готовности.