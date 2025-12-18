Міст через Тису витримав екзамен на міцність

Для вагової спроможності нової переправи взяли вісім вантажівок з самоскидними напівпричепами. Кожен автомобіль мав 40-тонну завантаженість. Сумарна маса спрямованого на міст баласту сягнула 320 тонн.

Як повідомляє глава Марамуреської повітової ради Габріель Валер Зетя на своїй ФБ-сторінці, міст витримав усі навантаження, відхилень в його параметрах на прогинання чи зміщення не зафіксовано.

У рівних пропорціях метражу

Міст має 240 метрів у довжину. Міждержавний розподіл переправи зроблено рівномірно. Міст спочатку тягнеться 70 м з румунського боку, потім центральні його частина продовжується ще на 100 м, що ніби є нейтральною територією, а після цього ще 70 м він тягнеться з українського боку.

Упродовж дня на міцність перевірялися всі ділянки мосту, особливо ретельно на центральному прогоні над водою. Фото: Gabriel Valer Zetea

Була млявість робіт з української сторони

Загалом вся локація, включаючи митну зону, сягає майже 1 кілометра. Щоправда, з української сторони, як йдеться в повідомленні, щось працювали мляво.

"Українська сторона дуже відтягувала роботи. Але після численних дискусій і твердої наполегливості ми раді, що над ними нарешті опрацьовуються, і міст наближається до завершення з обох боків", – зазначив глава румунського повіту.

Румуни забезпечили роботу місцевих жителів

Румунська сторона виводить на об'єкт в середньому 100 працівник на добу, з яких 70% є місцевими жителями Марамуресу.

Міст – лише половина справи, бо ця автодорога й переправа інтегруються в зону відповідальності прикордонників, митників, служб фітосанітарного контролю тощо. Фото: Gabriel Valer Zetea

Про мостобудівників з української сторони Габріель Валер Зетя дипломатично нічого не сказав. Він лише зазначив, що тести на витривалість засвідчують наближення будівництва.

Коли відкриють рух

Введення мосту в експлуатацію очікується на початку наступного року. Однак точної календарної дати автор допису не назвав. Ймовірно, це буде вирішуватися десь на міжурядовому рівні після повної доповіді сторін про готовність.