Мост на Краковец почти сделали

Сделано уже много, позади основной объем работ. Как сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры во Львовской области, сейчас в Зимней Воде на второй части путепровода устроен нижний слой асфальтобетонного покрытия.

С фото видно, что вскоре проблемный участок дороги к МАПП на украинско-польской границе исчезнет и с введением в действие мостового сооружения на двух правых полосах там восстановится полноценное движение. Здесь трафик очень оживленный, "речь идет о нескольких тысячах автомобилей, в том числе и тяжеловесного транспорта".

​Вероятно, строители стремятся все основные работы завершить до холодов, что вполне реально. Фото: Служба восстановления

Что уже сделано:

установили опоры;

устроили ригели, подферменники и опорные части;

завершили монтаж 27 балок;

провели монтаж накладной плиты, опалубки и переходных плит;

уложили два слоя основания из щебеночно-песчаной смеси;

устроили тротуар;

обеспечили гидроизоляцию сооружения;

установили барьерное ограждение.

устроили подходы к сооружению с обеих сторон.

Сейчас здесь укладывают асфальтобетонное покрытие. После этого возьмутся за укрепление скосов и опорных блоков. Маляры нанесут краску на нижнюю часть пролетного строения.

Также будет устроено водоотведения и демферных систем. Монтажники добавят барьерное ограждение на подходах к путепроводу и перильное ограждение на сооружении. На финишном этапе строители нанесут дорожную разметку и установят дорожные знаки.

Новая переправа будет иметь по две полосы движения в оба направления, а не по одной. Фото: Служба восстановления

О сроках сдачи этого объекта в эксплуатацию ничего не сказано, но уже хорошо видно, что работы почти вплотную подошли к завершающему этапу. Вполне вероятно, что на Рождественско-Новогодние праздники здесь транспорт будет мчаться без замедления.