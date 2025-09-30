Укр
Мост на Краковец почти сделали

По дороге к международному автомобильному пункту пропуска "Краковец – Корчева" возле села Зимняя Вода уже построена левая часть моста, по которой курсирует весь транспорт, к завершению приближается правая его часть.
На дороге к границе с Польшей возводят мост на четыре полосы движения - Auto24

ФОТО: Служба восстановления|

Строительство не влияет на движение транспорта по левой части моста, но без правой его половины замедляет, так как две полосы все-таки не четыре

Валентин Ожго
Сделано уже много, позади основной объем работ. Как сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры во Львовской области, сейчас в Зимней Воде на второй части путепровода устроен нижний слой асфальтобетонного покрытия.

С фото видно, что вскоре проблемный участок дороги к МАПП на украинско-польской границе исчезнет и с введением в действие мостового сооружения на двух правых полосах там восстановится полноценное движение. Здесь трафик очень оживленный, "речь идет о нескольких тысячах автомобилей, в том числе и тяжеловесного транспорта".

Вероятно, строители стремятся все основные работы завершить до холодов, что вполне реально. Фото: Служба восстановления

Что уже сделано:

  • установили опоры;
  • устроили ригели, подферменники и опорные части;
  • завершили монтаж 27 балок;
  • провели монтаж накладной плиты, опалубки и переходных плит;
  • уложили два слоя основания из щебеночно-песчаной смеси;
  • устроили тротуар;
  • обеспечили гидроизоляцию сооружения;
  • установили барьерное ограждение.
  • устроили подходы к сооружению с обеих сторон.

Сейчас здесь укладывают асфальтобетонное покрытие. После этого возьмутся за укрепление скосов и опорных блоков. Маляры нанесут краску на нижнюю часть пролетного строения.

Также будет устроено водоотведения и демферных систем. Монтажники добавят барьерное ограждение на подходах к путепроводу и перильное ограждение на сооружении. На финишном этапе строители нанесут дорожную разметку и установят дорожные знаки.

Новая переправа будет иметь по две полосы движения в оба направления, а не по одной. Фото: Служба восстановления

О сроках сдачи этого объекта в эксплуатацию ничего не сказано, но уже хорошо видно, что работы почти вплотную подошли к завершающему этапу. Вполне вероятно, что на Рождественско-Новогодние праздники здесь транспорт будет мчаться без замедления.

