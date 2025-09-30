Міст на Краковець майже зробили

Зроблено вже багато, позаду основний обсяг робіт. Як повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області, наразі у Зимній Воді на другій частині шляхопроводу влаштовано нижній шар асфальтобетонного покриття.

З фото видно, що невдовзі проблемна ділянка дороги до МАПП на українсько-польському кодоні зникне і з введенням в дію мостової споруди на двох правих смугах там відновиться повноцінний рух. Тут трафік дуже пожвавлений, "йдеться про кілька тисяч автомобілів, зокрема і великовагового транспорту".

​Ймовірно, будівельники прагнуть всі основні роботи завершити до холодів, що цілком реально. Фото: Служба відновлення

Що вже зроблено:

встановили опори;

влаштували ригелі, підферменники та опорні частини;

завершили монтаж 27 балок;

провели монтаж накладної плити, опалубки та перехідних плит;

уклали два шари основи із щебенево-піщаної суміші;

влаштували тротуар;

забезпечили гідроізоляцію споруди;

встановили бар’єрне огородження.

влаштували підходи до споруди з обох сторін.

Нині тут вкладають асфальтобетонне покриття. Після цього візьмуться за укріплення скосів та опорних блоків. Маляри нанесуть фарбу на нижню частину прогонової будови.

Також буде влаштовано водовідведення та демферних систем. Монтажники додадуть бар’єрне огородження на підходах до шляхопроводу й перильне огородження на споруді. На фінішному етапі будівельники нанесуть дорожню розмітку та встановлять дорожні знаки.

Нова переправа матиме по дві смуги руху в обидва напрямки, а не по одній. Фото: Служба відновлення

Про термін здачі цього об'єкта в експлуатацію нічого не сказано, але вже добре видно, що роботи мало не впритул підійшли до завершального етапу. Цілком ймовірно, що на Різдвяно-Новорічні свята тут транспорт мчатиме без сповільнення.