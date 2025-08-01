Мост возле Ворохты восстановили до состояния нового

ФОТО: Служба восстановления|
Последними покинули объе́кт дорожные маляры, которые наносили разметку
Предварительным обследованием выявлено значительное разрушение каменных береговых опор и подмыв водами реки фундаментов опор. Об этом рассказывается на ФБ-странице Службы восстановления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области.
Благодаря дополнительному финансированию и большому терпению местных жителей, которым три года пришлось ждать этого момента, проблему удалось решить.
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Напомним, мост должны были отремонтировать и ввести в эксплуатацию еще в 2022 году, но из-за полномасштабного вторжения и прекращения финансирования работы приостановили.
Теперь переезд транспорта по временной переправе мимо этого объекта будет в прошлом, поскольку мост на дороге Р-24 Татаров – Каменец-Подольский через реку Мачура возле Ворохты снова вернут в работу.
Сделано на совесть и на десятилетия. Фото: Служба восстановления
Практически это новый мост. Строители демонтировали конструкции старого сооружения и возвели новый мост длиной 18,5 погонных метров
Что еще сделано:
- демонтаж объездного моста;
- устройство водосбросных сооружений;
- рекультивацию объездной дороги;
- устройство барьерного ограждения;
- нанесение дорожной разметки;
- устройство дорожных знаков.
Всего в пределах Ивано-Франковской области протяженность трассы Р-24 - почти 178 км, на которой есть немало мостов, в частности два – через реку Днестр.
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Больше всего же мостовых сооружений на этой дороге – в горной местности Прикарпатья. Поэтому их обновление имеет стратегически важное значение для обеспечения логистики.