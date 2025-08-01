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Мост возле Ворохты восстановили до состояния нового

В поселке Ворохта на Ивано-Франковщине завершен капитальный ремонт моста через реку Мачура, физическое состояние которого за годы эксплуатации стало непригодным для дальнейшей эксплуатации.
Через реку Мачукра возле Ворохты фактически возвели новый мост - Auto24

ФОТО: Служба восстановления|

Последними покинули объе́кт дорожные маляры, которые наносили разметку

Валентин Ожго
logo1 августа, 08:40
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Предварительным обследованием выявлено значительное разрушение каменных береговых опор и подмыв водами реки фундаментов опор. Об этом рассказывается на ФБ-странице Службы восстановления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области.

Благодаря дополнительному финансированию и большому терпению местных жителей, которым три года пришлось ждать этого момента, проблему удалось решить.

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Напомним, мост должны были отремонтировать и ввести в эксплуатацию еще в 2022 году, но из-за полномасштабного вторжения и прекращения финансирования работы приостановили.

Теперь переезд транспорта по временной переправе мимо этого объекта будет в прошлом, поскольку мост на дороге Р-24 Татаров – Каменец-Подольский через реку Мачура возле Ворохты снова вернут в работу.

Сделано на совесть и на десятилетия. Фото: Служба восстановления

Практически это новый мост. Строители демонтировали конструкции старого сооружения и возвели новый мост длиной 18,5 погонных метров

Что еще сделано:

  • демонтаж объездного моста;
  • устройство водосбросных сооружений;
  • рекультивацию объездной дороги;
  • устройство барьерного ограждения;
  • нанесение дорожной разметки;
  • устройство дорожных знаков.

Всего в пределах Ивано-Франковской области протяженность трассы Р-24 - почти 178 км, на которой есть немало мостов, в частности два – через реку Днестр.

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Больше всего же мостовых сооружений на этой дороге – в горной местности Прикарпатья. Поэтому их обновление имеет стратегически важное значение для обеспечения логистики.

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